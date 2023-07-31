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Путин наградил орденом Гагарина космонавта Антона Шкаплерова

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении космонавта Антона Шкаплерова орденом Гагарина. Документ опубликован на портале нормативно правовых актов.

Шкаплеров награжден орденом за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции (МКС), говорится в указе.

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Шкаплеров в 2003 г. был зачислен в отряд космонавтов для прохождения общекосмической подготовки. Согласно информации на его сайте, в марте 2023 г. он завершил свою деятельность в отряде космонавтов «Роскосмоса». Сейчас работает заместителем начальника управления в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. На счету Шкаплерова четыре полета и три выхода в открытый космос общей протяженностью 21 час 39 мин. Он имеет различные награды, в том числе является Героем России.  

Шкаплеров участвовал в съемках фильма «Вызов», где пилотировал «Союз МС-19», который доставил актеров на МКС.

Путин учредил орден Гагарина в мае 2023 г. Им будут награждать граждан РФ за «успешное выполнение космического полета, программы пилотируемого космического полета по исследованию, освоению и использованию космического пространства». В июне президент подписал указ о награждении орденом первой в мире женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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