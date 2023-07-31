Путин наградил орденом Гагарина космонавта Антона Шкаплерова

Шкаплеров в 2003 г. был зачислен в отряд космонавтов для прохождения общекосмической подготовки. Согласно информации на его сайте, в марте 2023 г. он завершил свою деятельность в отряде космонавтов «Роскосмоса». Сейчас работает заместителем начальника управления в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. На счету Шкаплерова четыре полета и три выхода в открытый космос общей протяженностью 21 час 39 мин. Он имеет различные награды, в том числе является Героем России.