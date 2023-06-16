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Путин наградил Терешкову орденом Гагарина

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Гагарина первой в мире женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Терешкова стала первой, кого наградили недавно учрежденным орденом. Награждение произошло в 60-ю годовщину ее полета в космос.

«За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну – Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, члена комитета Государственной думы по международным делам», – следует из текста указа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что сегодня после Петербургского международного экономического форума Путин планирует провести встречу с Терешковой в своей резиденции в Санкт-Петербурге, в Константиновском дворце.

16 июня 1963 г. Терешкова совершила свой первый полет в космос, который продолжился почти трое суток. В тот день корабль «Восток-6» стартовал с космодрома Байконур. Посадка была совершена 19 июня.

В конце мая Путин учредил орден Гагарина. Им будут награждать граждан РФ за «успешное выполнение космического полета, программы пилотируемого космического полета по исследованию, освоению и использованию космического пространства».

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Кроме того, награда будет вручаться за выдающиеся заслуги в реализации госполитики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности государства. Орден также можно получить за разработку, производство и испытания и безаварийную работу ракетно-космической техники, создание и внедрение новых технологий. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных