Путин наградил Терешкову орденом Гагарина
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Гагарина первой в мире женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Терешкова стала первой, кого наградили недавно учрежденным орденом. Награждение произошло в 60-ю годовщину ее полета в космос.
«За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну – Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, члена комитета Государственной думы по международным делам», – следует из текста указа.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что сегодня после Петербургского международного экономического форума Путин планирует провести встречу с Терешковой в своей резиденции в Санкт-Петербурге, в Константиновском дворце.
16 июня 1963 г. Терешкова совершила свой первый полет в космос, который продолжился почти трое суток. В тот день корабль «Восток-6» стартовал с космодрома Байконур. Посадка была совершена 19 июня.
В конце мая Путин учредил орден Гагарина. Им будут награждать граждан РФ за «успешное выполнение космического полета, программы пилотируемого космического полета по исследованию, освоению и использованию космического пространства».
Кроме того, награда будет вручаться за выдающиеся заслуги в реализации госполитики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности государства. Орден также можно получить за разработку, производство и испытания и безаварийную работу ракетно-космической техники, создание и внедрение новых технологий.