Путин наградил Терешкову орденом Гагарина

Кроме того, награда будет вручаться за выдающиеся заслуги в реализации госполитики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности государства. Орден также можно получить за разработку, производство и испытания и безаварийную работу ракетно-космической техники, создание и внедрение новых технологий.