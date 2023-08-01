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Учительницу из Воронежской области задержали после попытки поджечь военкомат

Ведомости

После попытки поджечь военкомат в городе Россошь Воронежской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщили «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник.

Уголовное дело возбудили по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Официально фабула уголовного дела неизвестна. По данным источника, вечером 31 июля 24-летняя учительница истории бросила коктейль Молотова в здание россошанского военкомата. Девушку задержали на месте сотрудники полиции.

Задержанная рассказала, что 26 июля ей позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Девушку напугали, что с ее деньгами проводят манипуляции, и попросили помочь задержать преступника, который якобы находился в военкомате.

В издании подчеркнули, что уголовное дело возбудили не в отношении женщины, а по факту произошедшего. Меру пресечения задержанной пока не избирали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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