Учительницу из Воронежской области задержали после попытки поджечь военкомат
После попытки поджечь военкомат в городе Россошь Воронежской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщили «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник.
Уголовное дело возбудили по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Официально фабула уголовного дела неизвестна. По данным источника, вечером 31 июля 24-летняя учительница истории бросила коктейль Молотова в здание россошанского военкомата. Девушку задержали на месте сотрудники полиции.
Задержанная рассказала, что 26 июля ей позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Девушку напугали, что с ее деньгами проводят манипуляции, и попросили помочь задержать преступника, который якобы находился в военкомате.
В издании подчеркнули, что уголовное дело возбудили не в отношении женщины, а по факту произошедшего. Меру пресечения задержанной пока не избирали.