Ополченцы Донбасса и добровольцы получат удостоверения ветерана боевых действий
Правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Удостоверения смогут получить добровольцы, входившие в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 г., а также те, кто заключил контракт или имел другие правоотношения с организациями, оказывающими содействие Вооруженным силам России в ходе спецоперации.
Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся им и членам их семей льготы, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата.
В марте в России утвердили правила выдачи удостоверений ветеранов боевых действий для добровольцев. Сообщалось, что выдавать документ будут военные комиссариаты субъектов России по месту постановки воинский учет или по месту жительства.