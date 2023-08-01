Ополченцы Донбасса и добровольцы получат удостоверения ветерана боевых действий

Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся им и членам их семей льготы, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата.