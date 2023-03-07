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В России утвердили правила выдачи добровольцам удостоверений ветеранов боевых действий

Ведомости

Добровольцы будут получать удостоверения ветеранов боевых действий единого образца, получить документ можно будет в военкомате. Об этом сообщается на сайте правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи удостоверения. «Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. <...> Согласно постановлению, выдавать документ будут военные комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Для этого гражданину потребуется подать заявление», – сказано в сообщении.

Предполагается, что в случае, если военнослужащий потерял документы, подтверждающие его службу в добровольных формированиях, военкоматы «будут заниматься их розыском самостоятельно».

Уточняется, что удостоверение ветеранов боевых действий даст добровольцам возможность получать те же льготы, что и военнослужащие ВС РФ. В частности, для них на федеральном уровне предусмотрены ежемесячные выплаты, а также льготы на оплату коммунальных услуг и на имущественный налог.

14 июля 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданские лица, которые выполняли задачи в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР, смогут получить статус ветерана боевых действий. 21 ноября 2022 г. российский президент подписал указ о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции. Согласно документу, помимо статуса ветерана, добровольцы, которые получили ранения в период участия в спецоперации, также смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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