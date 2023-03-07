В России утвердили правила выдачи добровольцам удостоверений ветеранов боевых действий
Добровольцы будут получать удостоверения ветеранов боевых действий единого образца, получить документ можно будет в военкомате. Об этом сообщается на сайте правительства.
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи удостоверения. «Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. <...> Согласно постановлению, выдавать документ будут военные комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Для этого гражданину потребуется подать заявление», – сказано в сообщении.
Предполагается, что в случае, если военнослужащий потерял документы, подтверждающие его службу в добровольных формированиях, военкоматы «будут заниматься их розыском самостоятельно».
Уточняется, что удостоверение ветеранов боевых действий даст добровольцам возможность получать те же льготы, что и военнослужащие ВС РФ. В частности, для них на федеральном уровне предусмотрены ежемесячные выплаты, а также льготы на оплату коммунальных услуг и на имущественный налог.
14 июля 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданские лица, которые выполняли задачи в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР, смогут получить статус ветерана боевых действий. 21 ноября 2022 г. российский президент подписал указ о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции. Согласно документу, помимо статуса ветерана, добровольцы, которые получили ранения в период участия в спецоперации, также смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.