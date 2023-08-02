Туристический поток в Россию вырос на 130% в первом полугодии 2023 года

Отмечается, что количество визитов из Узбекистана в сравнении с 2019 г. выросло на 260 000, из Таджикистана – на 228 000, из Киргизии – на 80 000, из Абхазии – на 93 000. По мнению представителей АТОР, это может свидетельствовать о росте миграционных потоков, а не о туризме. Турция, занимающая 11-е место, также показывает рост числа поездок в Россию с различными целями в 2023 г. (123 200) в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. (86 200). Это может говорить о росте деловой активности.