Туристический поток в Россию вырос на 130% в первом полугодии 2023 года
Туристический поток в Россию из-за рубежа вырос на 100 000 поездок (130%) за первые шесть месяцев 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На первом месте по количеству туристических визитов – Китай. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). За полгода с туристическими целями Россию посетили около 187 800 иностранцев.
Ассоциация отмечает, что эти цифры все еще меньше допандемийных показателей. Например, с января по июнь 2019 г. Россия приняла почти 2 млн туристов, то есть в 16,5 раза больше, чем за шесть месяцев 2023 г.
За первое полугодие 2023 г. китайские туристы совершили около 32 300 визитов в Россию (в первом полугодии 2019 г. было порядка 592 000 визитов из КНР). Большинство из них – деловые туристы, а не классические экскурсионные, как это было до пандемии.
Второе место занимает Турция. За первое полугодие 2023 г. граждане Турции совершили почти 20 600 туристических визитов в Россию. Большинство из них также носит деловой характер. За первые шесть месяцев 2022 г. турецкие граждане побывали в России около 9 600 раз, за аналогичный период 2019 г. – около 23 400 раз.
На третьем месте – Германия (почти 12 500 визитов). Эксперты ассоциации полагают, что это в основном визиты бывших граждан РФ к родственникам. До пандемии Германия также была одним из главных поставщиков классических туристов: за шесть месяцев 2019 г. в Россию приехало около 192 400 туристов.
Четвертое место занимает Туркмения с почти 14 100 туристами. В первом полугодии 2019 г. граждане Туркмении совершили около 10 100 визитов в Россию с формальными туристическими целями: турвизы чаще всего оформляли под обычные частные поездки.
Замыкает топ-5 Иран – порядка 9 300 визитов. Эксперты АТОР полагают, что поток усилится с введением безвизового режима для туристических групп.
В десятку также вошли Казахстан (около 6 200 визитов), Польша (5 700), Киргизия (почти 5 700), Индия (5 100), ОАЭ (5 000).
Всего за первые шесть месяцев 2023 г. иностранцы совершили в Россию 7,2 млн визитов со всеми возможными целями (туризм, частные поездки, работа, учеба, деловые цели и прочее). Это почти в два раза меньше, чем до пандемии. Топ-10 по «общему» въезду составляют Узбекистан (1,7 млн визитов), Казахстан (1,4 млн), Таджикистан (1,1 млн), Киргизия (510 900), Абхазия (357 500), Армения (284 500), Китай (263 900), Азербайджан (220 700), Белоруссия (155 200), Монголия (125 900).
Отмечается, что количество визитов из Узбекистана в сравнении с 2019 г. выросло на 260 000, из Таджикистана – на 228 000, из Киргизии – на 80 000, из Абхазии – на 93 000. По мнению представителей АТОР, это может свидетельствовать о росте миграционных потоков, а не о туризме. Турция, занимающая 11-е место, также показывает рост числа поездок в Россию с различными целями в 2023 г. (123 200) в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. (86 200). Это может говорить о росте деловой активности.
Минэкономразвития России 1 августа объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои.