В Екатеринбурге затопило улицу из-за прорыва холодной воды

Мэрия города сообщила, что авария произошла около 5 утра 3 августа. В связи с этим было закрыто движение троллейбусов на станциях «Химмаш» и «Табачная фабрика». «Автобусы 36-го и 97-го маршрута направлены по объезду через Кольцовский тракт. Автобус 012 направлен через Вторчермет», – добавили в представительстве.