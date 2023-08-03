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Общество

В Екатеринбурге затопило улицу из-за прорыва холодной воды

Ведомости

В Екатеринбурге затопило дорогу под мостом из-за прорыва холодной воды, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«В Екатеринбурге на ул. Щербакова – Самолетная автоинспекторы временно ограничили движение под мостом в оба направления, из-за прорыва холодной воды. Автомобилистов отправляют в объезд», – говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что коммунальные службы работают на месте аварии и устраняют последствия.

Мэрия города сообщила, что авария произошла около 5 утра 3 августа. В связи с этим было закрыто движение троллейбусов на станциях «Химмаш» и «Табачная фабрика». «Автобусы 36-го и 97-го маршрута направлены по объезду через Кольцовский тракт. Автобус 012 направлен через Вторчермет», – добавили в представительстве.

На этом же участке дороги из-за аварии в сентябре 2022 г. также было затруднено движение легковых автомобилей и остановлено движение общественного транспорта.

Это не первый случай потопа из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге за это лето. 25 июня сообщалось, что в микрорайоне Заречный из-за коммунальной аварии затопило две улицы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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