В Екатеринбурге затопило улицу из-за прорыва холодной воды
В Екатеринбурге затопило дорогу под мостом из-за прорыва холодной воды, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
«В Екатеринбурге на ул. Щербакова – Самолетная автоинспекторы временно ограничили движение под мостом в оба направления, из-за прорыва холодной воды. Автомобилистов отправляют в объезд», – говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что коммунальные службы работают на месте аварии и устраняют последствия.
Мэрия города сообщила, что авария произошла около 5 утра 3 августа. В связи с этим было закрыто движение троллейбусов на станциях «Химмаш» и «Табачная фабрика». «Автобусы 36-го и 97-го маршрута направлены по объезду через Кольцовский тракт. Автобус 012 направлен через Вторчермет», – добавили в представительстве.
На этом же участке дороги из-за аварии в сентябре 2022 г. также было затруднено движение легковых автомобилей и остановлено движение общественного транспорта.
Это не первый случай потопа из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге за это лето. 25 июня сообщалось, что в микрорайоне Заречный из-за коммунальной аварии затопило две улицы.