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Губернатор сообщил о 91 обстреле Белгородской области за сутки

Ведомости

В Белгородской области за сутки 2 августа зафиксированы прилеты 91 артиллерийского, гранатометного и минометного снаряда. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В частности, под обстрел попало село Вязовое Краснояружского района – там зафиксировали три прилета. Осколки снарядов повредили линию электропередачи. В трех домах выбиты окна, посечены фасад и забор, также поврежден один легковой автомобиль. В других населенных пунктах региона повреждений нет. В том же районе обстрелу подверглась окраина села Репяховка – установлено два прилета.

В Белгородском районе по селу Устинка выпущено четыре артиллерийских снаряда. Село Щетиновка обстреляли из гранатометов – по словам губернатора, там зафиксировано 13 выстрелов СПГ-9 и 29 выстрелов АГС-17. В Борисовском районе из миномета семь раз обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. По селу Логачевка в Валуйском городском округе выпустили три артиллерийских снаряда.

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Пять прилетов зафиксировали в Волоконовском районе – под минометный обстрел попала окраина хутора Старый. В Грайворонском городском округе по окраине села Безымено выпустили шесть минометных снарядов, по окраине села Дроновка – еще два. Хутору Панков в Шебекинском городском округе трижды, село Середа дважды, а территорию между селами Сурково и Первоцепляево 10 раз обстреляли из миномета. По селу Безлюдовка выпустили два артиллерийских снаряда.

В ежедневной сводке за 1 августа Гладков рассказал, что в Белгородской области было зафиксирован 131 прилет со стороны Украины. Наибольшее число обстрелов пришлось на Белгородский район.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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