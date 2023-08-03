Губернатор сообщил о 91 обстреле Белгородской области за сутки

Пять прилетов зафиксировали в Волоконовском районе – под минометный обстрел попала окраина хутора Старый. В Грайворонском городском округе по окраине села Безымено выпустили шесть минометных снарядов, по окраине села Дроновка – еще два. Хутору Панков в Шебекинском городском округе трижды, село Середа дважды, а территорию между селами Сурково и Первоцепляево 10 раз обстреляли из миномета. По селу Безлюдовка выпустили два артиллерийских снаряда.