Губернатор Белгородской области сообщил о 131 обстреле региона за сутки

В Грайворонском районе между селом Безымено и хутором Байрак выпустили шесть минометных снарядов, по территории между селом Козинка и хутором Понуры – один минометный снаряд. В селе Козинка зафиксировали прилеты 16 минометных снарядов, из них семь пришлось на КПП. В результате обстрела в селе поврежден один сарай. В других населенных пунктах повреждений нет.