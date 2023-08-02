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Губернатор Белгородской области сообщил о 131 обстреле региона за сутки

Ведомости

В Белгородской области за сутки 1 августа зафиксированы прилеты 127 артиллерийских, гранатометных и минометных снарядов, с беспилотников было сброшено две гранаты и два взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Наибольшее число прилетов пришлось на Белгородский район. По селу Щетиновка выпущено 15, а по селу Наумовка – семь артиллерийских снарядов. Село Нехотеевка обстреляли из ствольной артиллерии и гранатомета – зафиксировано 18 артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. По селу Журавлевка выпущено два артиллерийских снаряда, также с БПЛА сбросили две гранаты и одно взрывное устройство. Село Лозовое четыре раза обстреляли из гранатомета.

В Шебекинском городском округе по селу Муром выпустили 11, по селу Новая Таволжанка – шесть, а по поселку Красное – пять минометных снарядов, по хутору Марьино и селу Середа – три и два минометных снаряда соответственно, по селу Сурково – один артиллерийский снаряд.

В Валуйском городском округе по селу Кукуевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Долгое – два минометных снаряда, по селу Логачевка – шесть артиллерийских снарядов, по селу Борки – один минометный снаряд. ⠀

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В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 15 прилетов. В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье с беспилотника сбросили одно неустановленное взрывное устройство.

В Грайворонском районе между селом Безымено и хутором Байрак выпустили шесть минометных снарядов, по территории между селом Козинка и хутором Понуры – один минометный снаряд. В селе Козинка зафиксировали прилеты 16 минометных снарядов, из них семь пришлось на КПП. В результате обстрела в селе поврежден один сарай. В других населенных пунктах повреждений нет.

В ежедневной сводке за 30 июля Гладков рассказал, что в Белгородской области было зафиксировано 106 обстрелов со стороны Украины и девять сброшенных гранат с беспилотников ВСУ. Большее число прилетов пришлось на Шебекинский городской округ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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