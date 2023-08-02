Губернатор Белгородской области сообщил о 131 обстреле региона за сутки
В Белгородской области за сутки 1 августа зафиксированы прилеты 127 артиллерийских, гранатометных и минометных снарядов, с беспилотников было сброшено две гранаты и два взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Наибольшее число прилетов пришлось на Белгородский район. По селу Щетиновка выпущено 15, а по селу Наумовка – семь артиллерийских снарядов. Село Нехотеевка обстреляли из ствольной артиллерии и гранатомета – зафиксировано 18 артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. По селу Журавлевка выпущено два артиллерийских снаряда, также с БПЛА сбросили две гранаты и одно взрывное устройство. Село Лозовое четыре раза обстреляли из гранатомета.
В Шебекинском городском округе по селу Муром выпустили 11, по селу Новая Таволжанка – шесть, а по поселку Красное – пять минометных снарядов, по хутору Марьино и селу Середа – три и два минометных снаряда соответственно, по селу Сурково – один артиллерийский снаряд.
В Валуйском городском округе по селу Кукуевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Долгое – два минометных снаряда, по селу Логачевка – шесть артиллерийских снарядов, по селу Борки – один минометный снаряд. ⠀
В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 15 прилетов. В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье с беспилотника сбросили одно неустановленное взрывное устройство.
В Грайворонском районе между селом Безымено и хутором Байрак выпустили шесть минометных снарядов, по территории между селом Козинка и хутором Понуры – один минометный снаряд. В селе Козинка зафиксировали прилеты 16 минометных снарядов, из них семь пришлось на КПП. В результате обстрела в селе поврежден один сарай. В других населенных пунктах повреждений нет.
В ежедневной сводке за 30 июля Гладков рассказал, что в Белгородской области было зафиксировано 106 обстрелов со стороны Украины и девять сброшенных гранат с беспилотников ВСУ. Большее число прилетов пришлось на Шебекинский городской округ.