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Гладков сообщил о 115 обстрелах Белгородской области за сутки

Ведомости

30 июля в Белгородской области было зафиксировано 106 обстрелов со стороны Украины и 9 сброшенных гранат с беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

Большее число прилетов пришлось на Шебекинский городской округ. По селу Новая Таволжанка было выпущено 18 снарядов, по поселкам Красное и Ленинский – по 8. Кроме того, по МАПП «Шебекино» ВСУ выпустили пять снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Белгородском районе было зафиксировано 12 прилетов. Кроме того, в селе Журавлевка ВСУ при помощи беспилотников сбросили девять гранат. В результате никто не пострадал, разрушений также нет. 

Ранее по теме: По Белгородской области за сутки было выпущено 42 снаряда со стороны Украины

Снаряды со стороны Украины также были выпущены по Борисовскому, Краснояружскому, Волоконовскому районам и Валуйскому и Грайворонскому городским округам. Везде обошлось без пострадавших. Однако в результате обстрела Новопетровки в Валуйском округе загорелся гараж, повреждения также получил частный дом. В Прилесье Краснояружского района разрушения получили два частных дома, была повреждена линия электропередачи.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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