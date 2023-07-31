Гладков сообщил о 115 обстрелах Белгородской области за сутки

Снаряды со стороны Украины также были выпущены по Борисовскому, Краснояружскому, Волоконовскому районам и Валуйскому и Грайворонскому городским округам. Везде обошлось без пострадавших. Однако в результате обстрела Новопетровки в Валуйском округе загорелся гараж, повреждения также получил частный дом. В Прилесье Краснояружского района разрушения получили два частных дома, была повреждена линия электропередачи.