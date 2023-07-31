Гладков сообщил о 115 обстрелах Белгородской области за сутки
30 июля в Белгородской области было зафиксировано 106 обстрелов со стороны Украины и 9 сброшенных гранат с беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Большее число прилетов пришлось на Шебекинский городской округ. По селу Новая Таволжанка было выпущено 18 снарядов, по поселкам Красное и Ленинский – по 8. Кроме того, по МАПП «Шебекино» ВСУ выпустили пять снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.
В Белгородском районе было зафиксировано 12 прилетов. Кроме того, в селе Журавлевка ВСУ при помощи беспилотников сбросили девять гранат. В результате никто не пострадал, разрушений также нет.
Снаряды со стороны Украины также были выпущены по Борисовскому, Краснояружскому, Волоконовскому районам и Валуйскому и Грайворонскому городским округам. Везде обошлось без пострадавших. Однако в результате обстрела Новопетровки в Валуйском округе загорелся гараж, повреждения также получил частный дом. В Прилесье Краснояружского района разрушения получили два частных дома, была повреждена линия электропередачи.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.