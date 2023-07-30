ВСУ повредили ЛЭП при обстреле Прилесья в Белгородской области

Белгородская область, как и ряд других приграничных регионов, регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, которые часто бьют по гражданской инфраструктуре, включая жилые дома. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».