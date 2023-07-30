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ВСУ повредили ЛЭП при обстреле Прилесья в Белгородской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области, повредив линию электропередачи и два частных дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечен забор. Также повреждена линия электропередачи», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, на этот раз обошлось без пострадавших. Ремонтные бригады уже занимаются устранением последствий украинского обстрела.

Ранее по теме: По Белгородской области за сутки было выпущено 42 снаряда со стороны Украины

29 июля Гладков сообщил, что Украина выпустила по Белгородской области более 40 снарядов за сутки.

Белгородская область, как и ряд других приграничных регионов, регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, которые часто бьют по гражданской инфраструктуре, включая жилые дома. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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