ВСУ повредили ЛЭП при обстреле Прилесья в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области, повредив линию электропередачи и два частных дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечен забор. Также повреждена линия электропередачи», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, на этот раз обошлось без пострадавших. Ремонтные бригады уже занимаются устранением последствий украинского обстрела.
29 июля Гладков сообщил, что Украина выпустила по Белгородской области более 40 снарядов за сутки.
Белгородская область, как и ряд других приграничных регионов, регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, которые часто бьют по гражданской инфраструктуре, включая жилые дома. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».