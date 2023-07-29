По Белгородской области за сутки было выпущено 42 снаряда со стороны Украины
В Белгородской области было зафиксировано 42 прилета снарядов за последние сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе из ствольной артиллерии обстреляно село Журавлевка – зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших и разрушений нет», – говорится в ежедневной сводке губернатора.
По 16 минометных снарядов было выпущено по Шебекинскому городскому округу по поселку Ленинский и международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Шебекино». В этих районах также обошлось без пострадавших и разрушений.
Приграничный регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 27 июля в результате обстрела области украинской армией пострадал комбайнер, у которого было зафиксировано осколочное ранение голеностопа. Днем ранее в Белгородской области было зафиксировано порядка 15 прилетов.
22 июля Гладков рассказал, что ВСУ выпустили по белгородскому селу Журавлевка более 20 артиллерийских снарядов и три кассетных боеприпаса из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.