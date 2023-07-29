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По Белгородской области за сутки было выпущено 42 снаряда со стороны Украины

Ведомости

В Белгородской области было зафиксировано 42 прилета снарядов за последние сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе из ствольной артиллерии обстреляно село Журавлевка – зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших и разрушений нет», – говорится в ежедневной сводке губернатора.

По 16 минометных снарядов было выпущено по Шебекинскому городскому округу по поселку Ленинский и международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Шебекино». В этих районах также обошлось без пострадавших и разрушений.

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Приграничный регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 27 июля в результате обстрела области украинской армией пострадал комбайнер, у которого было зафиксировано осколочное ранение голеностопа. Днем ранее в Белгородской области было зафиксировано порядка 15 прилетов.

22 июля Гладков рассказал, что ВСУ выпустили по белгородскому селу Журавлевка более 20 артиллерийских снарядов и три кассетных боеприпаса из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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