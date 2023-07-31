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Гладков сообщил об обстреле Новопетровки в Белгородской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новопетровка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет», – уточнил он.

В результате попадания одного из снарядов загорелся гараж, отметил Гладков. Осколки другого снаряда повредили фасад и выбили окна в частном жилом доме. Губернатор добавил, что информация о разрушениях уточняется. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

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29 июля ВСУ выпустили по Белгородской области более 70 снарядов, сообщал Гладков. 30 июля под обстрел попал поселок Прилесье Краснояружского района. В результате никто не пострадал, но повреждения получили два частных жилых дома и линия электропередачи.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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