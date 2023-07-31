Гладков сообщил об обстреле Новопетровки в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новопетровка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет», – уточнил он.
В результате попадания одного из снарядов загорелся гараж, отметил Гладков. Осколки другого снаряда повредили фасад и выбили окна в частном жилом доме. Губернатор добавил, что информация о разрушениях уточняется. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.
29 июля ВСУ выпустили по Белгородской области более 70 снарядов, сообщал Гладков. 30 июля под обстрел попал поселок Прилесье Краснояружского района. В результате никто не пострадал, но повреждения получили два частных жилых дома и линия электропередачи.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.