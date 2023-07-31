Гладков сообщил об обстреле Новопетровки в Белгородской области

В результате попадания одного из снарядов загорелся гараж, отметил Гладков. Осколки другого снаряда повредили фасад и выбили окна в частном жилом доме. Губернатор добавил, что информация о разрушениях уточняется. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.