В Белгородской области в результате обстрела пострадал комбайнер
В Белгородской области в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) получил ранения комбайнер. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Под обстрел попала окраина поселка Красное Шебекинского городского округа. «Есть один пострадавший – комбайнер, который в момент обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле. У мужчины осколочное ранение голеностопа, он уже доставлен в больницу», – рассказал губернатор, уточнив, что комбайнера отправили на амбулаторное лечение домой.
Повреждения также получил комбайн. Оперативные службы работают на месте происшествия.
В ежедневной сводке об обстрелах Гладков сообщил, что за прошедшие сутки пострадавших не было. Он уточнил, что на территорию региона были сброшены с дронов несколько взрывных устройств, всего было зафиксировано порядка 15 прилетов.
Губернатор регулярно сообщает об обстрелах региона. При этом 22 июля он рассказал, что ВСУ выпустили по белгородскому селу Журавлевка 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.