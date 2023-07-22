Гладков рассказал об атаке села Журавлевка кассетными боеприпасами
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по белгородскому селу Журавлевка 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В сводке ударов по региону за 21 июля Гладков также сообщил, что Журавлевку атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета, было зафиксировано 10 выстрелов. Кроме того, по селу Щетиновка ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела, также противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. По данным губернатора, ни в одном из населенных пунктов района жертв и разрушений нет.
Село Илек-Пеньковка в Краснояружском районе попало под артиллерийский обстрел, в результате осколками снарядов были повреждены 12 частных домовладений, пострадали три автомобиля. Атаке подверглось и село Вязовое, там поврежден автомобиль, уточнил Гладков.
7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Позже Пентагон сообщил, что вооружение уже находится на Украине. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». МИД России назвал такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. В Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры. По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, Вашингтон решил передать эти боеприпасы из-за дефицита снарядов 155-го калибра у США.