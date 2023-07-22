Гладков рассказал об атаке села Журавлевка кассетными боеприпасами

В сводке ударов по региону за 21 июля Гладков также сообщил, что Журавлевку атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета, было зафиксировано 10 выстрелов. Кроме того, по селу Щетиновка ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела, также противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. По данным губернатора, ни в одном из населенных пунктов района жертв и разрушений нет.