Сотрудников Минэкономразвития перевели на удаленку до 1 сентября
Министерство экономического развития России установило дистанционный режим работы для сотрудников до 1 сентября. Об этом со ссылкой на приказ руководителя министерства Максима Решетникова пишет «Коммерсантъ».
В документе говорится о том, чтобы установить в министерстве дистанционный (удаленный) режим работы по 1 сентября 2023 г. «в отношении федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы».
Помимо этого, указ устанавливает время, в период которого допускается пребывание сотрудников в здании правительственного комплекса, – с 8:00 до 22:00. Также Решетников поручил руководителям структурных подразделений донести до подчиненных «рекомендации по действиям персонала при угрозе совершения или совершении террористического акта».
Накануне в министерстве журналистам сообщали, что сотрудники работают на удаленке, а специалисты проводят оценку ущерба и проверяют состояние инфраструктуры на предмет безопасности нахождения в здании людей.
31 июля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщал, что сотрудники Минцифры будут работать удаленно до конца недели.
30 июля и 1 августа Киев попытался атаковать при помощи беспилотников Москву. В обоих случаях дроны долетели до «Москвы-сити». В Минобороны утверждали, что подавили беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 30 июля в результате падения дрона были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «IQ-квартале», где расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. 1 августа беспилотник повредил фасад на уровне 21-го этажа одной из башен.