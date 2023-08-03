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Общество

Сотрудников Минэкономразвития перевели на удаленку до 1 сентября

Ведомости

Министерство экономического развития России установило дистанционный режим работы для сотрудников до 1 сентября. Об этом со ссылкой на приказ руководителя министерства Максима Решетникова пишет «Коммерсантъ».

В документе говорится о том, чтобы установить в министерстве дистанционный (удаленный) режим работы по 1 сентября 2023 г. «в отношении федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы».

Помимо этого, указ устанавливает время, в период которого допускается пребывание сотрудников в здании правительственного комплекса, – с 8:00 до 22:00. Также Решетников поручил руководителям структурных подразделений донести до подчиненных «рекомендации по действиям персонала при угрозе совершения или совершении террористического акта».

Накануне в министерстве журналистам сообщали, что сотрудники работают на удаленке, а специалисты проводят оценку ущерба и проверяют состояние инфраструктуры на предмет безопасности нахождения в здании людей.

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31 июля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщал, что сотрудники Минцифры будут работать удаленно до конца недели.

30 июля и 1 августа Киев попытался атаковать при помощи беспилотников Москву. В обоих случаях дроны долетели до «Москвы-сити». В Минобороны утверждали, что подавили беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 30 июля в результате падения дрона были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «IQ-квартале», где расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. 1 августа беспилотник повредил фасад на уровне 21-го этажа одной из башен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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