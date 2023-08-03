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Общество

В Подмосковье в производственном цехе произошел пожар

Ведомости

В Подмосковье произошел пожар в производственном цехе. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В городском округе Воскресенск на улице Московской горят 200 кв. м нежилого здания», – говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия было эвакуировано семь человек.

В региональном управлении МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 13:52. Возгорание произошло в здании в деревне Ачкасово. Для тушения пожара привлекли шесть единиц техники и 12 человек.

ТАСС пишет, что пожар произошел на производстве кислородных аккумуляторов в Воскресенске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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