В Подмосковье в производственном цехе произошел пожар
В Подмосковье произошел пожар в производственном цехе. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
«В городском округе Воскресенск на улице Московской горят 200 кв. м нежилого здания», – говорится в сообщении ведомства.
В результате происшествия было эвакуировано семь человек.
В региональном управлении МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 13:52. Возгорание произошло в здании в деревне Ачкасово. Для тушения пожара привлекли шесть единиц техники и 12 человек.
ТАСС пишет, что пожар произошел на производстве кислородных аккумуляторов в Воскресенске.