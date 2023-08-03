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Общество

Минкульт будет блокировать «Пушкинскую карту» за нарушение правил

Ведомости

Начиная с 3 августа карта программы «Пушкинская карта» будет блокироваться до конца года за любое однократное нарушение. Об этом сообщает Минкультуры РФ в своем Telegram-канале. 

Отмечается, что в случае повторного нарушения карта будет заблокирована на год. При нарушении правил в третий раз участник будет исключен из программы навсегда, подчеркнули в ведомстве.

«Каждый билет по “Пушке” оформляется на вас и только на вас: билет нельзя подарить и тем более перепродать другому человеку. Таковы правила», – обратились в Минкульте к держателям карт. 

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В министерстве сообщили, что провели проверку и выявили ряд пользователей, которые неоднократно нарушали правила программы. Там добавили, что отключат таких участников от «Пушкинской карты».

Программа «Пушкинская карта» является совместным проектом Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Ее запустили в сентябре 2021 г. для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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