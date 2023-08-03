Минкульт будет блокировать «Пушкинскую карту» за нарушение правил
Начиная с 3 августа карта программы «Пушкинская карта» будет блокироваться до конца года за любое однократное нарушение. Об этом сообщает Минкультуры РФ в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в случае повторного нарушения карта будет заблокирована на год. При нарушении правил в третий раз участник будет исключен из программы навсегда, подчеркнули в ведомстве.
«Каждый билет по “Пушке” оформляется на вас и только на вас: билет нельзя подарить и тем более перепродать другому человеку. Таковы правила», – обратились в Минкульте к держателям карт.
В министерстве сообщили, что провели проверку и выявили ряд пользователей, которые неоднократно нарушали правила программы. Там добавили, что отключат таких участников от «Пушкинской карты».
Программа «Пушкинская карта» является совместным проектом Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Ее запустили в сентябре 2021 г. для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.