Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа

Мирошниченко родилась в Барнауле в 1942 г. во время эвакуации ее семьи из Москвы. Она окончила Школу-студию МХАТа. Первый раз сыграла в фильме «Я шагаю по Москве» в 1963 г. В 1965 г. она начала работать во МХАТе. На ее счету более 49 ролей в фильмах и свыше 44 – в театре. Звание народной артистки РСФСР она получила в 1988 г. Имеет ряд других наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, которым была награждена в 2021 г.