Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа
Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко состоится в 11:00 мск 7 августа на основной сцене МХТ им. А. П. Чехова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя директора театра по связям с общественностью Вадима Верника.
«Начало гражданской панихиды в 11:00 на Основной сцене театра. Далее состоится отпевание в храме Софии Премудрости Божией (Софийская наб., 32), начало в 13:00. Захоронение состоится на Троекуровском кладбище», – сказал Верник.
Мирошниченко умерла 3 августа в возрасте 81 года. 30 июля актрису госпитализировали, врачи диагностировали у нее грипп в тяжелой форме. После этого его перевели в реанимацию. 1 августа СМИ сообщали, что она находится в медикаментозной коме. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. По данным источника «Известий», она скончалась в больнице, не приходя в сознание.
Мирошниченко родилась в Барнауле в 1942 г. во время эвакуации ее семьи из Москвы. Она окончила Школу-студию МХАТа. Первый раз сыграла в фильме «Я шагаю по Москве» в 1963 г. В 1965 г. она начала работать во МХАТе. На ее счету более 49 ролей в фильмах и свыше 44 – в театре. Звание народной артистки РСФСР она получила в 1988 г. Имеет ряд других наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, которым была награждена в 2021 г.