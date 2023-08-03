РСТ зафиксировал рост спроса на путешествия в Европу
По итогам первого полугодия 2023 г. спрос на путешествия в Европу среди россиян, несмотря на ограничения, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
«В 2023 г. мы фиксируем увеличение роста популярности путешествий в Европу. Несмотря на отмену упрощенного режима получения виз и увеличения сроков рассмотрения документов, российские туристы выбирают популярные европейские направления», – сказал он, не уточнив, на какой процент вырос спрос.
По словам Горина, среди наиболее популярных направлений, которые выбирают российские туристы – Испания. В РСТ отметили, что по итогам I квартала 2023 г. число россиян, которые приехали в Испанию, выросло на 88% по сравнению с первыми тремя месяцами 2022 г. и достигло 78 000 человек. Среди других популярных стран Горин также назвал Италию, Грецию, Францию, Кипр и др., не приведя данным по ним.
При этом по сравнению с допандемийным 2019 г. спрос на европейские направления до сих пор не восстановился. По словам Горина, в этом году число туристических поездок на 75-80% ниже по сравнению с 2019 г. В РСТ также напомнили, что шенгенские визы продолжают выдавать 17 стран из 27. По итогам прошлого года в общей сложности россиянам было выдано около 604 000 виз, отметил Горин.
2 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что по итогам первого полугодия 2023 г. турпоток в Россию вырос на 130% по сравнению с 2022 г. Поездки в Россию оказались наиболее востребованы среди туристов из Китая (32 300 человек), Турции (20 600) и Германии (12 500). Среди других европейских стран, граждане которых приезжали в Россию, АТОР назвал Польшу, откуда приехали 5700 туристов.