РСТ зафиксировал рост спроса на путешествия в Европу

При этом по сравнению с допандемийным 2019 г. спрос на европейские направления до сих пор не восстановился. По словам Горина, в этом году число туристических поездок на 75-80% ниже по сравнению с 2019 г. В РСТ также напомнили, что шенгенские визы продолжают выдавать 17 стран из 27. По итогам прошлого года в общей сложности россиянам было выдано около 604 000 виз, отметил Горин.