Минюст внес американский «Центр дикого лосося» в перечень нежелательных организаций
Минюст включил американскую неправительственную организацию Wild Salmon Center («Центр дикого лосося») в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Организацию внесли в список на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 17 июля 2023 г. По сообщению генпрокуратуры, организация действовала в интересах иностранных неправительственных компаний и лиц, вмешивалась во внутренние дела РФ и могла нанести ущерб безопасности России в экономической сфере.
По данным генпрокуратуры, центр финансировался «из средств частных коммерческих и некоммерческих структур, в том числе корпорации Google, а также со стороны американских правительственных структур», в числе которых, в частности, министерство торговли и МВД США.