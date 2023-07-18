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Генпрокуратура признала нежелательной природоохранную организацию WSC

Ведомости

Генеральная прокуратура России признала нежелательным американский центр по охране дикого лосося – Wild Salmon Center (WSC). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Финансирование деятельности центра, по данным ГП, осуществлялось «из средств частных коммерческих и некоммерческих структур, в том числе корпорации Google, а также со стороны американских правительственных структур», в числе которых, в частности, министерство торговли и МВД США.

«Организацией продвигались якобы полезные инициативы по созданию на территории Дальнего Востока особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) с целью вывода из пользования данных территорий, ограничения рыбного промысла для российских промышленных компаний и блокировки газо- и нефтедобывающих отраслей на территории Сахалинской области в интересах иностранных неправительственных компаний и лиц», – уточнили в представительстве.

WSC также оказывала поддержку российской некоммерческой организации «Экологическая вахта Сахалина» (признана НКО-иноагентом). В ведомстве подчеркнули, что этими действиями организация «вмешивается во внутренние дела» РФ, а также «может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере».

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Это не первая природоохранная организация, деятельность которой была признана нежелательной на территории России. 5 июля в этот реестр попала американская НПО «Алтай проект» (The Altai Project). По версии ГП, организация «саботирует строительство газопровода «Сила Сибири – 2». В июне в список нежелательных также попал Всемирный фонд дикой природы (WWF, признан НКО-иноагентом), а в мае в перечне оказался Greenpeace International.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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