Генпрокуратура признала нежелательной природоохранную организацию WSC

Это не первая природоохранная организация, деятельность которой была признана нежелательной на территории России. 5 июля в этот реестр попала американская НПО «Алтай проект» (The Altai Project). По версии ГП, организация «саботирует строительство газопровода «Сила Сибири – 2». В июне в список нежелательных также попал Всемирный фонд дикой природы (WWF, признан НКО-иноагентом), а в мае в перечне оказался Greenpeace International.