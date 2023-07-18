Генпрокуратура признала нежелательной природоохранную организацию WSC
Генеральная прокуратура России признала нежелательным американский центр по охране дикого лосося – Wild Salmon Center (WSC). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Финансирование деятельности центра, по данным ГП, осуществлялось «из средств частных коммерческих и некоммерческих структур, в том числе корпорации Google, а также со стороны американских правительственных структур», в числе которых, в частности, министерство торговли и МВД США.
«Организацией продвигались якобы полезные инициативы по созданию на территории Дальнего Востока особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) с целью вывода из пользования данных территорий, ограничения рыбного промысла для российских промышленных компаний и блокировки газо- и нефтедобывающих отраслей на территории Сахалинской области в интересах иностранных неправительственных компаний и лиц», – уточнили в представительстве.
WSC также оказывала поддержку российской некоммерческой организации «Экологическая вахта Сахалина» (признана НКО-иноагентом). В ведомстве подчеркнули, что этими действиями организация «вмешивается во внутренние дела» РФ, а также «может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере».
Это не первая природоохранная организация, деятельность которой была признана нежелательной на территории России. 5 июля в этот реестр попала американская НПО «Алтай проект» (The Altai Project). По версии ГП, организация «саботирует строительство газопровода «Сила Сибири – 2». В июне в список нежелательных также попал Всемирный фонд дикой природы (WWF, признан НКО-иноагентом), а в мае в перечне оказался Greenpeace International.