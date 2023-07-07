Генпрокуратура признала нежелательной организацию Human Rights House Foundation

В ведомстве обратили внимание, что фонд заявляет о своей независимости, но при этом его финансируют ЕС, а также внешнеполитические ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии и Швейцарии. Повестку НПО в Генпрокуратуре назвали провокационной и отметили, что действия организации нацелены на «политическую и экономическую изоляцию России» в мире.