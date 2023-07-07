Генпрокуратура признала нежелательной организацию Human Rights House Foundation
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность норвежской организации Human Rights House Foundation (HRHF, фонд «Дом прав человека»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, нежелательными признаны относящиеся к организации иностранные НПО – так называемые «дома прав человека», зарегистрированные на Украине, в Литве, Грузии и Армении.
В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность фонда и НПО направлена на нарушение территориальность целостности России, а также на дестабилизацию внутренней обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны политики и на формирование мнения общества «о необходимости смены власти неконституционным путем».
В ведомстве обратили внимание, что фонд заявляет о своей независимости, но при этом его финансируют ЕС, а также внешнеполитические ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии и Швейцарии. Повестку НПО в Генпрокуратуре назвали провокационной и отметили, что действия организации нацелены на «политическую и экономическую изоляцию России» в мире.
HRHF – международная организация, штаб-квартира которой находится в Осло. Также у фонда есть офис в Женеве и представительство в Брюсселе и Тбилиси. На сайте HRHF говорится, что деятельность организации направлена на защиту и реализацию прав человека, включая права «на свободу собраний, объединений, выражения мнений, а также права быть защитником прав человека».