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Общество

Минюст включил в перечень нежелательных организацию WWF

Ведомости

Министерство юстиции России внесло в реестр нежелательных организаций Всемирный фонд дикой природы (WWF, признан НКО-иноагентом), сообщила пресс-служба ведомства.

«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация World Wide Fund for Nature», – говорится в сообщении.

21 июня Генпрокуратура РФ признала фонд нежелательным в России. По версии ведомства, фонд «под предлогом сохранения окружающей среды» ведет деятельность, которая направлена на «воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики». Также WWF, по оценкам прокуратуры, участвует в «разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США».

Почему Генпрокуратура признала Greenpeace нежелательной организацией

В специальном реестре Минюста уже более 80 подобных организаций

После этого российское подразделение организации сообщило о прекращении отношений со швейцарским фондом и расторгло соглашение об использовании логотипа «Панда» и аббревиатуры WWF.

WWF не первый крупный фонд, который был признан нежелательным на территории России. В мае Генпрокуратура внесла в этот перечень Greenpeace International. По данным ведомства, фонд «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ» и применительно к России его природоохранная деятельность «фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ». Позднее Greenpeace был внесен в реестр нежелательных НКО Минюстом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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