Минюст включил в перечень нежелательных организацию WWF
Министерство юстиции России внесло в реестр нежелательных организаций Всемирный фонд дикой природы (WWF, признан НКО-иноагентом), сообщила пресс-служба ведомства.
«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация World Wide Fund for Nature», – говорится в сообщении.
21 июня Генпрокуратура РФ признала фонд нежелательным в России. По версии ведомства, фонд «под предлогом сохранения окружающей среды» ведет деятельность, которая направлена на «воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики». Также WWF, по оценкам прокуратуры, участвует в «разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США».
После этого российское подразделение организации сообщило о прекращении отношений со швейцарским фондом и расторгло соглашение об использовании логотипа «Панда» и аббревиатуры WWF.
WWF не первый крупный фонд, который был признан нежелательным на территории России. В мае Генпрокуратура внесла в этот перечень Greenpeace International. По данным ведомства, фонд «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ» и применительно к России его природоохранная деятельность «фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ». Позднее Greenpeace был внесен в реестр нежелательных НКО Минюстом.