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Генпрокуратура признала нежелательным фонд WWF

Ведомости

Генеральная прокуратура признала нежелательным в России Всемирный фонд природы (WWF, признан НКО-иноагентом), сообщили в пресс-службе ведомства.

«Так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность <...> используется WWF в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере», – сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, фонд «под предлогом сохранения окружающей среды» ведет деятельность, которая направлена на «воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики». Также WWF участвует в «разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США».

Почему Генпрокуратура признала Greenpeace нежелательной организацией

В специальном реестре Минюста уже более 80 подобных организаций

Генпрокуратура считает инициативы WWF направленными против крупных предприятий в сфере нефтегазовой отрасли и энергетики. Фонд, по оценкам ведомства, сформировал сеть «подконтрольных экологических некоммерческих организаций» для «сковывания» экономического развития России, используя для этого информацию об экологической обстановке в стране.

В марте Минюст России внес организацию в реестр иностранных агентов. 

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19 мая Генпрокуратура признала нежелательной Greenpeace International. По данным ведомства, фонд «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ» и применительно к России его природоохранная деятельность «фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ». Позднее Минюст России внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных