Генпрокуратура признала нежелательным фонд WWF
Генеральная прокуратура признала нежелательным в России Всемирный фонд природы (WWF, признан НКО-иноагентом), сообщили в пресс-службе ведомства.
«Так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность <...> используется WWF в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере», – сообщили в ведомстве.
По данным прокуратуры, фонд «под предлогом сохранения окружающей среды» ведет деятельность, которая направлена на «воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики». Также WWF участвует в «разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США».
Генпрокуратура считает инициативы WWF направленными против крупных предприятий в сфере нефтегазовой отрасли и энергетики. Фонд, по оценкам ведомства, сформировал сеть «подконтрольных экологических некоммерческих организаций» для «сковывания» экономического развития России, используя для этого информацию об экологической обстановке в стране.
В марте Минюст России внес организацию в реестр иностранных агентов.
19 мая Генпрокуратура признала нежелательной Greenpeace International. По данным ведомства, фонд «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ» и применительно к России его природоохранная деятельность «фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ». Позднее Минюст России внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций.