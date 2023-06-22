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Российское подразделение WWF прекратило отношения с международным фондом

Ведомости

Российское подразделение Всемирного фонда природы (ранее WWF, признан НКО-иноагентом) прекратило отношения с международным WWF, следует из сообщения на сайте организации. Ранее Генпрокуратура России признала швейцарский фонд нежелательным в стране.

«21 июня Генеральной прокуратурой РФ Международная неправительственная организация "World Wide Fund for Nature" признана нежелательной организацией в России. В связи с этим российская национальная организация Всемирный фонд природы (ранее WWF России) прекратила отношения с "World Wide Fund for Nature" (WWF)», – говорится в сообщении.

Кроме того, российское подразделение фонда расторгло соглашение об использовании логотипа «Панда» и аббревиатуры «WWF».

По версии Генпрокуратуры, фонд «под предлогом сохранения окружающей среды» ведет деятельность, которая направлена на «воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики». Также WWF участвует в «разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США».

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Генпрокуратура считает инициативы WWF направленными против крупных предприятий в сфере нефтегазовой отрасли и энергетики. Фонд, по оценкам ведомства, сформировал сеть «подконтрольных экологических некоммерческих организаций» для «сковывания» экономического развития России, используя для этого информацию об экологической обстановке в стране.

Почему Генпрокуратура признала Greenpeace нежелательной организацией

В специальном реестре Минюста уже более 80 подобных организаций

Это не первый крупный фонд, который был признан нежелательным на территории России. 19 мая Генпрокуратура внесла в этот перечень Greenpeace International. По данным ведомства, фонд «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ» и применительно к России его природоохранная деятельность «фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ». Позднее Greenpeace был внесен в реестр нежелательных НКО Минюстом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных