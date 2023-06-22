Российское подразделение WWF прекратило отношения с международным фондом
«21 июня Генеральной прокуратурой РФ Международная неправительственная организация "World Wide Fund for Nature" признана нежелательной организацией в России. В связи с этим российская национальная организация Всемирный фонд природы (ранее WWF России) прекратила отношения с "World Wide Fund for Nature" (WWF)», – говорится в сообщении.
Кроме того, российское подразделение фонда расторгло соглашение об использовании логотипа «Панда» и аббревиатуры «WWF».
По версии Генпрокуратуры, фонд «под предлогом сохранения окружающей среды» ведет деятельность, которая направлена на «воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики». Также WWF участвует в «разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США».
Генпрокуратура считает инициативы WWF направленными против крупных предприятий в сфере нефтегазовой отрасли и энергетики. Фонд, по оценкам ведомства, сформировал сеть «подконтрольных экологических некоммерческих организаций» для «сковывания» экономического развития России, используя для этого информацию об экологической обстановке в стране.
Это не первый крупный фонд, который был признан нежелательным на территории России. 19 мая Генпрокуратура внесла в этот перечень Greenpeace International. По данным ведомства, фонд «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ» и применительно к России его природоохранная деятельность «фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ». Позднее Greenpeace был внесен в реестр нежелательных НКО Минюстом.