Российское подразделение WWF прекратило отношения с международным фондом

Это не первый крупный фонд, который был признан нежелательным на территории России. 19 мая Генпрокуратура внесла в этот перечень Greenpeace International. По данным ведомства, фонд «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ» и применительно к России его природоохранная деятельность «фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ». Позднее Greenpeace был внесен в реестр нежелательных НКО Минюстом.