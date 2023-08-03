Мосгорсуд оставил без изменений приговор экс-полковнику МВД Захарченко

Производство по делу Маркелова, который был осужден на восемь лет колонии за дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК), было прекращено в связи с его смертью. Еще до приговора у него диагностировала рак поджелудочной железы с метастатическим поражением печени. 13 июля в Telegram-канале «Группы компаний 1520» сообщили, что он умер.