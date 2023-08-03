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Мосгорсуд оставил без изменений приговор экс-полковнику МВД Захарченко

Ведомости

Московский городской суд оставил без изменений приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко, осужденному на 16 лет колонии за получение взяток. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Приговор Пресненского районного суда города в части сроков лишения свободы в отношении Д. В. Захарченко <…> оставлен без изменения», – говорится в сообщении суда.

17 мая 2022 г. суд первой инстанции назначил Захарченко по совокупности приговоров 16 лет строгого режима. Его признали виновным в двух эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК). Помимо срока суд назначил ему штраф в 500 млн руб.

В суде было установлено, что в 2015 г. председатель совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолум Юнаев оплатил Захарченко новогодний отдых у моря, который стоил 844 000 руб. Помимо этого Захарченко получил более 1,4 млрд руб. за «общее покровительство по службе» с 2007 по 2016 г. от группы бизнесменов, в том числе бывшего совладельца «Группы компаний 1520», члена совета директоров Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова.

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Вместе с Захарченко были осуждены на семь лет колонии ростовские юристы Виктор Белевцов и Василий Критинин за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Мосгорсуд также оставил без изменений это наказание.

Производство по делу Маркелова, который был осужден на восемь лет колонии за дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК), было прекращено в связи с его смертью. Еще до приговора у него диагностировала рак поджелудочной железы с метастатическим поражением печени. 13 июля в Telegram-канале «Группы компаний 1520» сообщили, что он умер.

В июне 2019 г. Захарченко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117,99 млн руб., лишен звания и госнаград по первому коррупционному делу. Мосгорсуд затем сократил срок приговора на полгода до 12,5 года.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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