Мосгорсуд оставил без изменений приговор экс-полковнику МВД Захарченко
Московский городской суд оставил без изменений приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко, осужденному на 16 лет колонии за получение взяток. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Приговор Пресненского районного суда города в части сроков лишения свободы в отношении Д. В. Захарченко <…> оставлен без изменения», – говорится в сообщении суда.
17 мая 2022 г. суд первой инстанции назначил Захарченко по совокупности приговоров 16 лет строгого режима. Его признали виновным в двух эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК). Помимо срока суд назначил ему штраф в 500 млн руб.
В суде было установлено, что в 2015 г. председатель совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолум Юнаев оплатил Захарченко новогодний отдых у моря, который стоил 844 000 руб. Помимо этого Захарченко получил более 1,4 млрд руб. за «общее покровительство по службе» с 2007 по 2016 г. от группы бизнесменов, в том числе бывшего совладельца «Группы компаний 1520», члена совета директоров Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова.
Вместе с Захарченко были осуждены на семь лет колонии ростовские юристы Виктор Белевцов и Василий Критинин за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Мосгорсуд также оставил без изменений это наказание.
Производство по делу Маркелова, который был осужден на восемь лет колонии за дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК), было прекращено в связи с его смертью. Еще до приговора у него диагностировала рак поджелудочной железы с метастатическим поражением печени. 13 июля в Telegram-канале «Группы компаний 1520» сообщили, что он умер.
В июне 2019 г. Захарченко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117,99 млн руб., лишен звания и госнаград по первому коррупционному делу. Мосгорсуд затем сократил срок приговора на полгода до 12,5 года.