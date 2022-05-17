Экс-полковнику МВД Захарченко дали 16 лет колонии строгого режима

Экс-полковнику МВД Захарченко дали 16 лет колонии строгого режимаВторое коррупционное дело бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД закончилось приговором
17 мая Пресненский районный суд Москвы по совокупности приговоров назначил 16 лет строгого режима со штрафом в 500 млн руб. бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК).
В первом эпизоде речь идет о получении взятки путевкой в Сочи. Суд признал доказанной версию ГСУ СКР о том, что в 2015 г. председатель совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолум Юнаев оплатил Захарченко новогодний отдых у моря. Он стоил 844 000 руб. и включал в себя проживание в гостиничных комплексах «Гранд отель Поляна» и «Поляна 1389 отель и спа» в Краснодарском крае.
Второй эпизод связан с получением Захарченко более 1,4 млрд руб. за «общее покровительство по службе» с 2007 по 2016 г. от группы бизнесменов – бывшего совладельца «Группы компаний 1520», члена совета директоров Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова, а также объявленных в розыск и заочно арестованных по обвинению в даче взяток Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина. Ростовских юристов Виктора Белевцова и Василия Критинина суд признал виновными в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК) и назначил по семь лет колонии.
Маркелов, Белевцов и Критинин прошли в зал и слушали приговор в кепках и масках, Захарченко предстал перед судом с открытым лицом. Маркелова признали виновным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК) и назначили ему восемь лет колонии вместо 12 запрошенных обвинением. Суд посчитал доказанной версию, по которой он через доверенного ростовского адвоката Белевцова получил от Маркелова более 1 млрд руб. за решение различных вопросов, в том числе за содействие в получении подрядов от РЖД.
В конце апреля городская клиническая онкологическая больница № 1 департамента здравоохранения Москвы, куда на обследование по просьбе администрации СИЗО «Лефортово» был направлен Маркелов, диагностировала у подсудимого рак поджелудочной железы с метастатическим поражением печени. Врачи отнесли его к 4-й стадии. По результатам медосвидетельствования эксперты указали, что болезнь входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию человека под стражей.
После получения документов 6 мая суд назначил экстренное заседание для решения вопроса об освобождении Маркелова на субботу, 7 мая. Но фигуранта не доставили в суд из «Лефортово». Суд перенес заседание на 11 мая, но обвиняемый вновь не доехал до суда. Слушание состоялось лишь на третий раз, 12 мая. Прокурор Милана Дигаева заявила ходатайство о проведении повторного медосвидетельствования. Она усомнилась в выводах врачей, обосновав это тем, что до медицинского исследования в Центре имени Логинова онкологических заболеваний у него не выявлялось.
Суд назначил новое освидетельствование, но оно не было проведено до приговора.
В июне 2019 г. Захарченко уже был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117,99 млн руб., лишен звания и госнаград по первому коррупционному делу. Мосгорсуд затем сократил срок приговора на полгода до 12,5 года. Тогда полковник полиции был признан виновным в том, что получил от хозяина сети рыбных ресторанов La Maree Мехди Дусса 50%-ную дисконтную карту, с помощью которой при посещении заведений получил выгоду примерно в 3 млн руб., а также в том, что в 2016 г. он предупредил финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о грядущих следственных действиях.
Захарченко был задержан в сентябре 2016 г. В 2017 г. у фигуранта дела и его близких конфисковали имущество, эквивалентное более чем 9 млрд руб.: наличные средства на сумму более 8 млрд руб., 27 квартир и машино-мест, четыре автомобиля и золотой слиток. Защита до сих пор пытается оспорить решение об изъятии имущества, аргументируя это отсутствием правовой базы для этого на момент конфискации. Вещественными доказательствами ни по первому, ни по второму делу эти деньги не являются.