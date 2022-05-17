Экс-полковнику МВД Захарченко дали 16 лет колонии строгого режима

В июне 2019 г. Захарченко уже был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117,99 млн руб., лишен звания и госнаград по первому коррупционному делу. Мосгорсуд затем сократил срок приговора на полгода до 12,5 года. Тогда полковник полиции был признан виновным в том, что получил от хозяина сети рыбных ресторанов La Maree Мехди Дусса 50%-ную дисконтную карту, с помощью которой при посещении заведений получил выгоду примерно в 3 млн руб., а также в том, что в 2016 г. он предупредил финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о грядущих следственных действиях.