Спасатели тушат крупный пожар на складе в Яхроме Московской области
В Яхроме Московской области произошел крупный пожар на складе, сообщили в МЧС России.
«Горит складское помещение на площади 2500 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется», – говорится в сообщении пресс-службы.
3 августа в подмосковном Воскресенске также произошел пожар. Тогда сообщалось о возгорании в производственном цехе, в результате происшествия было эвакуировано семь человек. Как сообщал ТАСС, пожар произошел на производстве кислородных аккумуляторов.