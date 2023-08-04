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Общество

Спасатели тушат крупный пожар на складе в Яхроме Московской области

Ведомости

В Яхроме Московской области произошел крупный пожар на складе, сообщили в МЧС России.

«Горит складское помещение на площади 2500 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в МЧС по Московской области сообщили, что возгорание произошло на складе с резиной и пластиком, писали «РИА Новости». По данным Telegram-канала Shot, пожар произошел возле автосалона Lada.

3 августа в подмосковном Воскресенске также произошел пожар. Тогда сообщалось о возгорании в производственном цехе, в результате происшествия было эвакуировано семь человек. Как сообщал ТАСС, пожар произошел на производстве кислородных аккумуляторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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