Пожар в здании Донецкого университета локализовали
Пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли, возникший после обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), локализован. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС.
По предварительной информации, в результате пожара огнем уничтожены кровля и потолочное перекрытие по всей площади, всего около 3000 кв. м.
Накануне ночью Донецк подвергся обстрелу. Как утверждало представительство ДНР, на этот раз Украина для обстрела использовала кассетные боеприпасы. Под обстрел попал в том числе Ворошиловский район города, где расположено здание университета. После обстрела там начался пожар.
Всего, по данным представительства, в течение 5 августа ВСУ обстреливали территорию ДНР более 40 раз, применяя преимущественно 155 мм снаряды.
В начале июля Вашингтон объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Белом доме заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». МИД России назвал такой шаг «жестом отчаяния».