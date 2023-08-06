Пожар в здании Донецкого университета локализовали

Накануне ночью Донецк подвергся обстрелу. Как утверждало представительство ДНР, на этот раз Украина для обстрела использовала кассетные боеприпасы. Под обстрел попал в том числе Ворошиловский район города, где расположено здание университета. После обстрела там начался пожар.