Число жертв схода оползня в Грузии возросло до 18
При сходе оползня на горном курорте Шови в Грузии погибли 18 человек, сообщили в МВД республики, пишет ТАСС.
«Нашли еще одного человека. Всего 18 погибших», – сказали в представительстве министерства.
3 августа в Шови сошел оползень, в результате чего были повреждены туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», мосты и прилегающие дороги. С территории горного курорта за два дня эвакуировали 210 человек. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура в связи с трагедией.
5 августа стало известно об одной погибшей россиянке. В тот же день МВД Грузии сообщило, что большинство погибших еще не было опознано. Сегодня, 6 августа, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе сообщил о нескольких погибших несовершеннолетних, передает ТАСС.