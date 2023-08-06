Число жертв схода оползня в Грузии возросло до 18

3 августа в Шови сошел оползень, в результате чего были повреждены туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», мосты и прилегающие дороги. С территории горного курорта за два дня эвакуировали 210 человек. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура в связи с трагедией.