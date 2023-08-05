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Общество

Россиянка погибла при сходе оползня в Грузии

Ведомости

В результате схода оползня на горном курорте Шови в Грузии погибла россиянка Ксения Тричева. Об этом сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в республике в своих соцсетях.

«По поступившей сегодня информации, Ксения Тричева найдена погибшей – одна из близких подруг опознала ее тело в морге», – говорится в сообщении.

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в результате трагедии погибло 16 человек, из них опознано лишь шесть, передает телеканал Mtavari. В зоне бедствия продолжаются поисковые работы, спасатели разыскивают более 20 человек.

Оползень в Шови сошел 3 августа. В результате повреждения получили туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», а также мосты и прилегающие дороги. С территории горного курорта за два дня эвакуировали 210 человек. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура в связи с трагедией. 

По данным координационного штаба, опознаны не все погибшие. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отмечал, что необходимости в сборе денег для пострадавших нет, «обо всем позаботится государство».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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