Россиянка погибла при сходе оползня в Грузии

Оползень в Шови сошел 3 августа. В результате повреждения получили туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», а также мосты и прилегающие дороги. С территории горного курорта за два дня эвакуировали 210 человек. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура в связи с трагедией.