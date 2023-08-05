Россиянка погибла при сходе оползня в Грузии
В результате схода оползня на горном курорте Шови в Грузии погибла россиянка Ксения Тричева. Об этом сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в республике в своих соцсетях.
«По поступившей сегодня информации, Ксения Тричева найдена погибшей – одна из близких подруг опознала ее тело в морге», – говорится в сообщении.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в результате трагедии погибло 16 человек, из них опознано лишь шесть, передает телеканал Mtavari. В зоне бедствия продолжаются поисковые работы, спасатели разыскивают более 20 человек.
Оползень в Шови сошел 3 августа. В результате повреждения получили туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», а также мосты и прилегающие дороги. С территории горного курорта за два дня эвакуировали 210 человек. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура в связи с трагедией.
По данным координационного штаба, опознаны не все погибшие. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отмечал, что необходимости в сборе денег для пострадавших нет, «обо всем позаботится государство».