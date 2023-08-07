Суд оставил в силе пожизненный срок стрелявшему в казанской школе Галявиеву
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Ильназу Галявиеву, которого осудили на пожизненное заключение за стрельбу в одной из школ Казани и убийстве девяти человек. Об этом пишет ТАСС.
Апелляционная инстанция оставила приговор Верховного суда Татарстана без изменений, апелляционные жалобу без удовлетворения, уточняет агентство.
Суд приговорил Галявиева к пожизненному заключению в апреле 2023 г. Его признали виновным в нападении с оружием на школьников и преподавателей казанской гимназии №175 в 2021 г., в результате чего погибли девять человек. В ходе процесса Галявиев признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил прощения у потерпевших.
Пожизненный срок для Галявиева запрашивал государственный обвинитель Ильдус Нафиков. Сторона защиты просила суд не назначать ему пожизненный срок и отправить на принудительное лечение. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда, сумма которых превышает 120 млн руб. Всего потерпевшими по делу признано 667 человек.
Суд признал Галявиева виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 – пп. «а, в, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные повреждение имущества) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ). Первые пять лет наказания от должен провести в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии особого режима.