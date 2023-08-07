Суд оставил в силе пожизненный срок стрелявшему в казанской школе Галявиеву

Суд приговорил Галявиева к пожизненному заключению в апреле 2023 г. Его признали виновным в нападении с оружием на школьников и преподавателей казанской гимназии №175 в 2021 г., в результате чего погибли девять человек. В ходе процесса Галявиев признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил прощения у потерпевших.