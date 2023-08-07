Газета
Общество

Суд оставил в силе пожизненный срок стрелявшему в казанской школе Галявиеву

Ведомости

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Ильназу Галявиеву, которого осудили на пожизненное заключение за стрельбу в одной из школ Казани и убийстве девяти человек. Об этом пишет ТАСС.

Апелляционная инстанция оставила приговор Верховного суда Татарстана без изменений, апелляционные жалобу без удовлетворения, уточняет агентство.

Суд приговорил Галявиева к пожизненному заключению в апреле 2023 г. Его признали виновным в нападении с оружием на школьников и преподавателей казанской гимназии №175 в 2021 г., в результате чего погибли девять человек. В ходе процесса Галявиев признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил прощения у потерпевших.

Ранее по теме: Суд приговорил устроившего стрельбу в казанской школе к пожизненному лишению свободы

Пожизненный срок для Галявиева запрашивал государственный обвинитель Ильдус Нафиков. Сторона защиты просила суд не назначать ему пожизненный срок и отправить на принудительное лечение. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда, сумма которых превышает 120 млн руб. Всего потерпевшими по делу признано 667 человек.

Суд признал Галявиева виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 – пп. «а, в, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ),  ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные повреждение имущества) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ). Первые пять лет наказания от должен провести в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии особого режима.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных