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Суд приговорил устроившего стрельбу в казанской школе к пожизненному лишению свободы

Галявиев полностью признал вину и просил прощения у потерпевших
Яна Суринская
Егор Алеев / ТАСС

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению Ильназа Галявиева, напавшего с оружием на школьников и преподавателей казанской гимназии №175 в 2021 г.

В результате погибли девять человек. Именно такое наказание в ходе судебных прений 29 марта 2023 г. запросил для 21-летнего преступника государственный обвинитель Ильдус Нафиков. Прокурор также просил назначить подсудимому штраф в размере 240 000 руб. и удовлетворить гражданские иски.

Суд признал Галявиева виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 – пп. «а, в, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ),  ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные повреждение имущества) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ).

Сторона защиты просила суд не назначать Галявиеву пожизненный срок и отправить на принудительное лечение.

Кроме того, согласно приговору, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Всего по уголовному делу признано потерпевшими 667 человек. Сумма заявленных от них исков превышает 120 млн руб. Тяжкий вред здоровью причинен 139 людям.

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Судебный процесс по существу начался в верховном суде Татарстана 9 ноября 2022 г. и прошел достаточно быстро для дела, в котором более 300 томов. Галявиев на судебной скамье признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил прощения у потерпевших.

На стадии расследования  дважды проводилась экспертиза для определения вменяемости молодого человека. Психиатры пришли к выводу, что в момент совершения преступления он был вменяем. После трагедии в Следственном комитете России (СКР) сообщали, что еще в 2020 г. у Галявиева было диагностировано заболевание головного мозга, но на учете он не состоял. 

1 мая 2021 г. Галявиев напал на МБОУ «Гимназия № 175» в Казани, которую сам окончил в 2017 г., и открыл стрельбу по учителям и ученикам, в результате погибли 9 человек, в том числе 7 детей.

В январе прошлого года председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал журналистам, что действия Галявиева происходили под воздействием информации из интернета о деструктивных сообществах, в частности о массовых убийствах, совершенных с применением оружия и взрывных устройств в школах представителями субкультуры «Колумбайн» (признано в России террористическим и запрещено). 

2 февраля Верховный суд России по требованию Генеральной прокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим. Название «Колумбайн» относится к американской школе Columbine в Литтлтоне, штат Колорадо, где в 1999 г. двое подростков застрелили 13 человек и ранили еще 24, после чего покончили с собой. В пресс-службе надзорного ведомства отмечали, что за организацию или участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

26 сентября 2022 г. в России произошла еще одна резонансная трагедия в школе. Выпускник ижевской школы № 88 Артем Казанцев ворвался в класс во время урока и открыл стрельбу. Позже нападавший покончил с собой. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей, еще более 20 пострадали.

11 апреля 2023 г. на совещании Национального антитеррористического комитета (НАК) во главе с директором Федеральной службы безопасности России Александром Бортниковым обсуждалось совершенствование профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде.

Бортников в своем выступлении обратил внимание на популярность «шутинговых движений», таких как «Колумбайн» (запрещена в РФ) и других деструктивных субкультур, под влиянием которых учащиеся совершают попытки вооруженных нападений на образовательные учреждения. По его словам, некоторые из них координируются со стороны Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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