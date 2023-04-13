Суд приговорил устроившего стрельбу в казанской школе к пожизненному лишению свободы

Суд приговорил устроившего стрельбу в казанской школе к пожизненному лишению свободыГалявиев полностью признал вину и просил прощения у потерпевших
Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению Ильназа Галявиева, напавшего с оружием на школьников и преподавателей казанской гимназии №175 в 2021 г.
В результате погибли девять человек. Именно такое наказание в ходе судебных прений 29 марта 2023 г. запросил для 21-летнего преступника государственный обвинитель Ильдус Нафиков. Прокурор также просил назначить подсудимому штраф в размере 240 000 руб. и удовлетворить гражданские иски.
Суд признал Галявиева виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 – пп. «а, в, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные повреждение имущества) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ).
Сторона защиты просила суд не назначать Галявиеву пожизненный срок и отправить на принудительное лечение.
Кроме того, согласно приговору, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Всего по уголовному делу признано потерпевшими 667 человек. Сумма заявленных от них исков превышает 120 млн руб. Тяжкий вред здоровью причинен 139 людям.
Судебный процесс по существу начался в верховном суде Татарстана 9 ноября 2022 г. и прошел достаточно быстро для дела, в котором более 300 томов. Галявиев на судебной скамье признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил прощения у потерпевших.
На стадии расследования дважды проводилась экспертиза для определения вменяемости молодого человека. Психиатры пришли к выводу, что в момент совершения преступления он был вменяем. После трагедии в Следственном комитете России (СКР) сообщали, что еще в 2020 г. у Галявиева было диагностировано заболевание головного мозга, но на учете он не состоял.
1 мая 2021 г. Галявиев напал на МБОУ «Гимназия № 175» в Казани, которую сам окончил в 2017 г., и открыл стрельбу по учителям и ученикам, в результате погибли 9 человек, в том числе 7 детей.
В январе прошлого года председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал журналистам, что действия Галявиева происходили под воздействием информации из интернета о деструктивных сообществах, в частности о массовых убийствах, совершенных с применением оружия и взрывных устройств в школах представителями субкультуры «Колумбайн» (признано в России террористическим и запрещено).
2 февраля Верховный суд России по требованию Генеральной прокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим. Название «Колумбайн» относится к американской школе Columbine в Литтлтоне, штат Колорадо, где в 1999 г. двое подростков застрелили 13 человек и ранили еще 24, после чего покончили с собой. В пресс-службе надзорного ведомства отмечали, что за организацию или участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
26 сентября 2022 г. в России произошла еще одна резонансная трагедия в школе. Выпускник ижевской школы № 88 Артем Казанцев ворвался в класс во время урока и открыл стрельбу. Позже нападавший покончил с собой. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей, еще более 20 пострадали.
11 апреля 2023 г. на совещании Национального антитеррористического комитета (НАК) во главе с директором Федеральной службы безопасности России Александром Бортниковым обсуждалось совершенствование профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде.
Бортников в своем выступлении обратил внимание на популярность «шутинговых движений», таких как «Колумбайн» (запрещена в РФ) и других деструктивных субкультур, под влиянием которых учащиеся совершают попытки вооруженных нападений на образовательные учреждения. По его словам, некоторые из них координируются со стороны Украины.