Суд приговорил устроившего стрельбу в казанской школе к пожизненному лишению свободы

На стадии расследования дважды проводилась экспертиза для определения вменяемости молодого человека. Психиатры пришли к выводу, что в момент совершения преступления он был вменяем. После трагедии в Следственном комитете России (СКР) сообщали, что еще в 2020 г. у Галявиева было диагностировано заболевание головного мозга, но на учете он не состоял.