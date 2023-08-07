ФТС сообщила о задержании во «Внуково» пассажира с золотой цепью весом 2 кг
В аэропорту «Внуково» сотрудники таможни задержали гражданина Армении с золотой цепью на шее весом 2 кг. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
Уточняется, что мужчина 32 лет планировал вылететь в Турцию. Он был одет не по погоде и сильно волновался, чем привлек внимание сотрудников ФТС во время прохождения «зеленого коридора».
По словам мужчины, цепь была повседневной и стоила 50 000 руб. Однако экспертиза показала, что она на 99,9% состояла из золота 999-й пробы. Стоимость цепи составляет 9 млн руб.
В ФТС добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров – по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, наказание по которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Цепь сотрудники таможни изъяли.
В июле в ФТС рассказывали, что при осмотре багажа у пассажира, прилетевшего из Дубая в аэропорт «Внуково», обнаружили незадекларированные наручные часы за 19 млн руб. Таким образом молодой человек попытался избежать уплаты таможенных платежей. При декларировании часов ему потребовалось бы заплатить 5,5 млн руб., пояснили в ФТС.