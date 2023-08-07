ФТС сообщила о задержании во «Внуково» пассажира с золотой цепью весом 2 кг

В июле в ФТС рассказывали, что при осмотре багажа у пассажира, прилетевшего из Дубая в аэропорт «Внуково», обнаружили незадекларированные наручные часы за 19 млн руб. Таким образом молодой человек попытался избежать уплаты таможенных платежей. При декларировании часов ему потребовалось бы заплатить 5,5 млн руб., пояснили в ФТС.