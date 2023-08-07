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Мединский: в обновленном учебнике по истории полностью переписаны разделы о 1970-2000-х

Ведомости

В обновленных учебниках по истории для старшеклассников будет полностью переписаны разделы, посвященные последним 30 годам XX века и 2000-м гг. Об этом сообщил сообщил помощник президента России Владимир Мединский на пресс-конференции, посвященной презентации нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов, передает корреспондент «Ведомостей».

«Полностью переработаны, переписаны разделы "70-е", "80-е", "90-е" и "нулевые" годы. Добавлен раздел с 2014 г. по сегодняшний день, включая спецоперацию. Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного», – сказал он.

Обновленные учебники по истории для 5-9-х классов будут подготовлены к 1 сентября 2024 г., добавил Мединский.

С сентября 2023 г. старшеклассники будут учить историю по единому учебнику, авторами которого выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебник «История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава будет посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и самой спецоперации.

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Новый учебник истории для 11-х классов, в котором есть раздел, посвященной спецоперации на Украине, глава Минпросвещения Сергей Кравцов представил 24 апреля. В программе ученики будут рассматривать такие темы, как государственный переворот на Украине в 2014 г., присоединение Крыма к России, международные последствия этого события, минские соглашения, а также оказание гуманитарной поддержки ДНР и ЛНР, спецоперация и антироссийские санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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