Мединский: в обновленном учебнике по истории полностью переписаны разделы о 1970-2000-х

С сентября 2023 г. старшеклассники будут учить историю по единому учебнику, авторами которого выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебник «История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава будет посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и самой спецоперации.