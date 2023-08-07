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Общество

Детонация зерновой пыли могла стать причиной взрыва в порту Дериндже в Турции

Ведомости

Причиной взрыва в турецком порту Дериндже могла стать детонация зерновой пыли. Об этом в эфире телеканала A-haber сообщил глава Управления почвенных продуктов Ахмет Гюльдал.

«Взрыв произошел из-за детонации зерновой пыли», – заявил он (цитата по ТАСС).

Эксперт по крупным производственным авариям Хаджар Кайхан заявил A-haber, что почему именно произошел взрыв пока не понятно, но такая реакция могла быть вызвана статическим электричеством из-за трения внутри.

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Взрыв в порту Дериндже, который находится в турецкой провинции Коджаэли, в 95 км от Стамбула, произошел 7 августа около 14:40 (совпадает с московским). Мэр столицы Коджаэли Тахир Бююкакин сообщил о 13 пострадавших, двое из которых получили тяжелые ранения. В агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщили, что один человек оказался под завалами, но был спасен. О жертвах в результате взрыва не сообщается.

A-haber уточняет, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану доложили о взрыве в порту. Власти не видят угроз новых взрывов, но приняли меры предосторожности в этом отношении, пишет Habertürk. В результате взрыва повреждения получили 13 силосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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