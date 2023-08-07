Детонация зерновой пыли могла стать причиной взрыва в порту Дериндже в Турции

Взрыв в порту Дериндже, который находится в турецкой провинции Коджаэли, в 95 км от Стамбула, произошел 7 августа около 14:40 (совпадает с московским). Мэр столицы Коджаэли Тахир Бююкакин сообщил о 13 пострадавших, двое из которых получили тяжелые ранения. В агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщили, что один человек оказался под завалами, но был спасен. О жертвах в результате взрыва не сообщается.