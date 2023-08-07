Детонация зерновой пыли могла стать причиной взрыва в порту Дериндже в Турции
Причиной взрыва в турецком порту Дериндже могла стать детонация зерновой пыли. Об этом в эфире телеканала A-haber сообщил глава Управления почвенных продуктов Ахмет Гюльдал.
«Взрыв произошел из-за детонации зерновой пыли», – заявил он (цитата по ТАСС).
Эксперт по крупным производственным авариям Хаджар Кайхан заявил A-haber, что почему именно произошел взрыв пока не понятно, но такая реакция могла быть вызвана статическим электричеством из-за трения внутри.
Взрыв в порту Дериндже, который находится в турецкой провинции Коджаэли, в 95 км от Стамбула, произошел 7 августа около 14:40 (совпадает с московским). Мэр столицы Коджаэли Тахир Бююкакин сообщил о 13 пострадавших, двое из которых получили тяжелые ранения. В агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщили, что один человек оказался под завалами, но был спасен. О жертвах в результате взрыва не сообщается.