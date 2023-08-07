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При обрушении дымовой трубы на заводе в Свердловской области погиб человек

Ведомости

В ходе подготовки к демонтажу дымовой трубы в неэксплуатируемом цехе одного из промпредприятий в Краснотурьинске Свердловской области погиб человек, сообщило региональное управление СК России.

«Труба самопроизвольно упала, в результате пострадали трое альпинистов. Двое из пострадавших доставлены в больницу с различными травмами, третий пострадавший погиб под завалами», – говорится в сообщении.

СК организовал по факту происшествия процессуальную проверку и осмотр места инцидента. В частности, следователи выясняют, проводился ли инструктаж альпинистов.

Как отметили в пресс-службе регионального управления МВД, промышленные альпинисты работали вахтовым методом и прибыли на объект из Башкирии и Якутии, передает «РИА Новости».

Ранее в июле при взрыве на заводе «Промсинтез» в Самарской области погибли шесть человек, еще двое пострадали. Как отмечалось, трагедия произошла во время демонтажа оборудования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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