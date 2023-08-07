При обрушении дымовой трубы на заводе в Свердловской области погиб человек
В ходе подготовки к демонтажу дымовой трубы в неэксплуатируемом цехе одного из промпредприятий в Краснотурьинске Свердловской области погиб человек, сообщило региональное управление СК России.
«Труба самопроизвольно упала, в результате пострадали трое альпинистов. Двое из пострадавших доставлены в больницу с различными травмами, третий пострадавший погиб под завалами», – говорится в сообщении.
СК организовал по факту происшествия процессуальную проверку и осмотр места инцидента. В частности, следователи выясняют, проводился ли инструктаж альпинистов.
Как отметили в пресс-службе регионального управления МВД, промышленные альпинисты работали вахтовым методом и прибыли на объект из Башкирии и Якутии, передает «РИА Новости».
Ранее в июле при взрыве на заводе «Промсинтез» в Самарской области погибли шесть человек, еще двое пострадали. Как отмечалось, трагедия произошла во время демонтажа оборудования.