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Общество

Губернатор Белгородской области рассказал о 52 атаках на регион за сутки

Ведомости

В Белгородской области зафиксировали 48 прилетов снарядов за сутки 7 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, регион четыре раза атаковали беспилотники.

По селу Нехотеевка в Белгородском районе выпустили шесть артиллерийских снарядов. Два беспилотника зафиксировали в Журавлевке: село атаковал дрон-камикадзе, с другого БПЛА сбросили взрывное устройство. Фрагменты сбитого ПВО беспилотника повредили линию электропередачи. Сейчас ЛЭП уже восстановлена.

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По окраине села Староселье в Краснояружском районе выпустили 11 артиллерийских снарядов, из миномета обстреляли окраину села Вязовое – зафиксировано 14 прилетов. ⠀

По селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе выпустили семь, по хутору Панков – четыре, по пункту пропуска «Шебекино» – шесть минометных снарядов. В селе Чураево сбили беспилотник.

Также система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа на подлете к Белгороду. Губернатор уточнил, что фрагменты беспилотника повредили крыши трех частных домов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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