Губернатор Белгородской области рассказал о 52 атаках на регион за сутки

По селу Нехотеевка в Белгородском районе выпустили шесть артиллерийских снарядов. Два беспилотника зафиксировали в Журавлевке: село атаковал дрон-камикадзе, с другого БПЛА сбросили взрывное устройство. Фрагменты сбитого ПВО беспилотника повредили линию электропередачи. Сейчас ЛЭП уже восстановлена.