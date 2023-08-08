Губернатор Белгородской области рассказал о 52 атаках на регион за сутки
В Белгородской области зафиксировали 48 прилетов снарядов за сутки 7 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, регион четыре раза атаковали беспилотники.
По селу Нехотеевка в Белгородском районе выпустили шесть артиллерийских снарядов. Два беспилотника зафиксировали в Журавлевке: село атаковал дрон-камикадзе, с другого БПЛА сбросили взрывное устройство. Фрагменты сбитого ПВО беспилотника повредили линию электропередачи. Сейчас ЛЭП уже восстановлена.
По окраине села Староселье в Краснояружском районе выпустили 11 артиллерийских снарядов, из миномета обстреляли окраину села Вязовое – зафиксировано 14 прилетов. ⠀
По селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе выпустили семь, по хутору Панков – четыре, по пункту пропуска «Шебекино» – шесть минометных снарядов. В селе Чураево сбили беспилотник.
Также система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа на подлете к Белгороду. Губернатор уточнил, что фрагменты беспилотника повредили крыши трех частных домов.