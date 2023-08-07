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На подлете к Белгороду сбили беспилотник

Ведомости

Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков рассказал и об ударах, нанесенных ВСУ по Белгородской области 6 августа. Комбайн наехал на взрывоопасный предмет в районе села Козинка в Грайворонском городском округе во время уборки поля. Пострадали водитель и пассажир: у одного из мужчин осколочные ранения обоих глаз, руки и части лица, повреждена передняя брюшная стенка, у второго – множественные ранения кисти, плеч, бедра, части лица.

На хуторе Бабка Валуйского городского округа зафиксировали прилеты четырех минометных снарядов. Загорелось поле с пшеницей, но его оперативно потушили.

Ранее по теме: По Белгородской области за сутки выпустили 103 снаряда

В Краснояружском районе артиллерия шесть раз обстреляла село Репяховка: повреждена линия электропередачи, осколки снарядов выбили окна, посекли кровли, фасад и заборы в двух частных домов. Также под артиллерийский обстрел попала территория между селами Колотиловка и Репяховка – установлено 10 прилетов.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено шесть, а селу Щетиновка – два артиллерийских снаряда. Также беспилотник сбросил взрывное устройство над селом Солнцевка. Под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок в Борисовском районе – установлено восемь прилетов. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 10 минометных снарядов, по селу Муром – четыре артиллерийских снаряда, по поселку Ленинский четыре, а по хутору Бондаренков – три минометных снаряда. Село Середа обстреляли из миномета и гранатомета – зафиксировали пять минометных снарядов и три гранатометных выстрела.

За сутки 4 августа по Белгородской области о стороны Украины выпустили 103 снаряда. Повреждения зафиксировали в Грайворонском и Валуйском округах, а также в Краснояружском районе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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