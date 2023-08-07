На подлете к Белгороду сбили беспилотник

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено шесть, а селу Щетиновка – два артиллерийских снаряда. Также беспилотник сбросил взрывное устройство над селом Солнцевка. Под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок в Борисовском районе – установлено восемь прилетов. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 10 минометных снарядов, по селу Муром – четыре артиллерийских снаряда, по поселку Ленинский четыре, а по хутору Бондаренков – три минометных снаряда. Село Середа обстреляли из миномета и гранатомета – зафиксировали пять минометных снарядов и три гранатометных выстрела.