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По Белгородской области за сутки выпустили 103 снаряда

Ведомости

В Белгородской области зафиксировали 103 прилета снарядов со стороны Украины за сутки 3 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Журавлевка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один раз противник атаковал с помощью дрона-камикадзе», – написал глава области у себя в Telegram-канале.

Кроме того, в Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено 20 артиллерийских снарядов, по хутору Валковский и селу Наумовка – по пять артиллерийских снарядов. На село Нехотеевка было сброшено взрывное устройство. Пострадавших и разрушений по всему району нет.

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Порядка 20 прилетов снарядов было зафиксировано возле села Мокрая Орловка в Грайворонском округе. В результате минометного обстрела никто не пострадал, но были повреждены окна и фасады зданий, а также автомобиль и линия электропередачи. Пять прилетов было отмечено в селе Сподарюшино, пострадавших и разрушений нет.

Пять артиллерийских снарядов были выпущены по селу Кукуевка в Валуйском округе, в результате чего загорелось поле с пшеницей на площади 2 га. Борисовский район также был обстрелян со стороны Украины. По окраине хутора Лозовая Рудка было выпущено 12 боеприпасов.

Шесть минометных снарядов было выпущено по селу Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Кроме того, под обстрел попали хутор Марьино – пять снарядов – и село Муром, где было отмечено семь прилетов. Во всех населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

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Также были отмечены падения трех боеприпасов на окраине села Колотиловка Краснояружского района. Шесть прилетов было зафиксировано возле села Вязовое, там была повреждена кровля, выбиты окна и посечены фасад в одном домовладении, повреждены хозпостройка и забор.

В сводке за 1 августа Гладков сообщил о 127 прилетах артиллерийских, гранатометных и минометных снарядов, а также о сброшенных с БПЛА двух гранатах и двух взрывных устройствах. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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