По Белгородской области за сутки выпустили 103 снаряда

В сводке за 1 августа Гладков сообщил о 127 прилетах артиллерийских, гранатометных и минометных снарядов, а также о сброшенных с БПЛА двух гранатах и двух взрывных устройствах. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.