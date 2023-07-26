Газета
Общество

Собственников разрушенной в Белгороде недвижимости освободят от уплаты налогов

Ведомости

Жители Белгорода не будут платить налог на землю и имущество физлиц за 2022 и 2023 гг., если их имущество было утрачено в результате украинских обстрелов, соответствующее решение приняли депутаты Белгородского горсовета, сообщила его пресс-служба в Telegram-канале.

О необходимости освободить от уплаты налогов за нежилые объекты недвижимости, которые подверглись обстрелам либо находятся в зоне риска обстрелов со стороны Украины, ранее говорил губернатор региона Вячеслав Гладков. В горсовете уточнили, что льгота определяется на период с момента события до даты прекращения права собственности на утраченное имущество.

Как пояснил председатель Общественного совета при УФНС России по региону Сергей Кравцов, норма охватила не только объекты недвижимости нежилого назначения, но и жилые помещения, в итоге льготой сможет воспользоваться большее количество пострадавших. Он назвал эту инициативу примером для других муниципалитетов области.

С начала военной операции на Украине в феврале 2022 г. Белгородская область стала регулярно подвергаться обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. В регионе с начала 2023 г. пострадавшим предприятиям и предпринимателям выплатили уже 673 млн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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