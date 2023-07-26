Собственников разрушенной в Белгороде недвижимости освободят от уплаты налогов

О необходимости освободить от уплаты налогов за нежилые объекты недвижимости, которые подверглись обстрелам либо находятся в зоне риска обстрелов со стороны Украины, ранее говорил губернатор региона Вячеслав Гладков. В горсовете уточнили, что льгота определяется на период с момента события до даты прекращения права собственности на утраченное имущество.