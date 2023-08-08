Риелторы предложили компенсировать семьям до 30% расходов на аренду жилья
Крупные риелторские компании направили в правительство предложение субсидировать семьям аренду жилья. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо риелторов.
Согласно инициативе, с которой выступила федеральная компания «Этажи», семейные пары смогут получить субсидию до 30%. На такую выплату смогут рассчитывать пары любого возраста, которые прожили в официальном браке более трех лет.
Предполагается, что частично компенсировать расходы на аренду можно будет за счет возврата ранее уплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для таких семей на время оплаты съемного жилья. Авторы письма пояснили, что при субсидировании арендных ставок следует учитывать совокупный доход семьи и ее состав. Кроме того, размер компенсации следует увеличивать при появлении детей, отмечается в документе.
В пресс-службе правительства сообщили «Известиям», что получили обращение.
Предложение поддержали в «Народном фронте». Такая мера будет стимулировать рождаемость и позволит молодым семьям съехать от родителей, переехать ближе к месту работы и быстрее накопить на ипотеку, что, в свою очередь, поддержит спрос на строительство нового жилья, утверждает аналитик общественного движения Павел Склянчук.
В июне Минстрой сообщил о совместной работе с Росмолодежью и банком Дом.РФ над созданием программы, которая позволит государству компенсировать половину стоимости аренды жилья людям в возрасте до 35 лет. Предполагается, что каждый год программа будет охватывать около 310 000 человек. Важным условием для получения субсидии является параллельное накопление, которое позволит внести первый взнос по ипотеке при покупке квартиры в новостройке, уточнили в Минстрое.