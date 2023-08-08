Риелторы предложили компенсировать семьям до 30% расходов на аренду жилья

В июне Минстрой сообщил о совместной работе с Росмолодежью и банком Дом.РФ над созданием программы, которая позволит государству компенсировать половину стоимости аренды жилья людям в возрасте до 35 лет. Предполагается, что каждый год программа будет охватывать около 310 000 человек. Важным условием для получения субсидии является параллельное накопление, которое позволит внести первый взнос по ипотеке при покупке квартиры в новостройке, уточнили в Минстрое.