В Минстрое предложили субсидировать аренду жилья людям до 35 лет
Важным условием при реализации программы является параллельное накопление, которое позволит внести первый взнос по ипотеке при покупке квартиры в новостройке. «По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос», – объяснил замглавы Минстроя Никита Стасишин.
Программа рассчитана на людей в возрасте до 35 лет, ее целевой аудиторией считаются представители возрастной группы 23–27 лет. Предполагается, что каждый год программа будет охватывать около 310 000 человек.
По словам управляющего директора Дом.РФ Светланы Некрасовой, эта инициатива разрабатывается в рамках реализации поручения президента России Владимира Путина, которое он дал по итогам заседания большого Госсовета, посвященного молодежной политике. В частности, правительству было поручено подготовить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи. Поручение необходимо выполнить до 1 декабря.
Эта инициатива также может сделать рынок арендного жилья более прозрачным, добавил первый вице-президент GloraX Александр Андрианов. По словам девелопера жилого кластера RDD Владимира Щекина, «владельцы квартир будут заинтересованы в том, чтобы сдавать жилье участникам программы, ведь государственная субсидия делает квартиросъемщиков более надежными».
С 1 июня 2023 г. минимальный первоначальный взнос по ипотеке повысился с 10% до 20%. С 1 января 2024 г. он составит уже 30%. При этом ипотека с низким первоначальным взносом (15%) доступна участникам программы господдержки. По данным ЦБ, в сегменте новостроек доля таких кредитов в I квартале 2023 г. составила 66%.