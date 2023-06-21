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Общество

В Минстрое предложили субсидировать аренду жилья людям до 35 лет

Ведомости

Минстрой, Росмолодежь и банк Дом.РФ работают над созданием программы, которая позволит государству компенсировать молодежи половину стоимости аренды жилья, пишут «Известия».

Важным условием при реализации программы является параллельное накопление, которое позволит внести первый взнос по ипотеке при покупке квартиры в новостройке. «По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос», – объяснил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Программа рассчитана на людей в возрасте до 35 лет, ее целевой аудиторией считаются представители возрастной группы 23–27 лет. Предполагается, что каждый год программа будет охватывать около 310 000 человек.

По словам управляющего директора Дом.РФ Светланы Некрасовой, эта инициатива разрабатывается в рамках реализации поручения президента России Владимира Путина, которое он дал по итогам заседания большого Госсовета, посвященного молодежной политике. В частности, правительству было поручено подготовить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи. Поручение необходимо выполнить до 1 декабря.

Эта инициатива также может сделать рынок арендного жилья более прозрачным, добавил первый вице-президент GloraX Александр Андрианов. По словам девелопера жилого кластера RDD Владимира Щекина, «владельцы квартир будут заинтересованы в том, чтобы сдавать жилье участникам программы, ведь государственная субсидия делает квартиросъемщиков более надежными».

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С 1 июня 2023 г. минимальный первоначальный взнос по ипотеке повысился с 10% до 20%. С 1 января 2024 г. он составит уже 30%. При этом ипотека с низким первоначальным взносом (15%) доступна участникам программы господдержки. По данным ЦБ, в сегменте новостроек доля таких кредитов в I квартале 2023 г. составила 66%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных