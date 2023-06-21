В Минстрое предложили субсидировать аренду жилья людям до 35 лет

С 1 июня 2023 г. минимальный первоначальный взнос по ипотеке повысился с 10% до 20%. С 1 января 2024 г. он составит уже 30%. При этом ипотека с низким первоначальным взносом (15%) доступна участникам программы господдержки. По данным ЦБ, в сегменте новостроек доля таких кредитов в I квартале 2023 г. составила 66%.