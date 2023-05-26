Больше половины ипотеки выдается с низким первоначальным взносом

Надбавки не применяются для ипотеки по госпрограммам, если показатель долговой нагрузки (отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу, ПДН) меньше 60%. Но в связи с ростом доли кредитов с низким первоначальным взносом ЦБ решил ввести еще один критерий для исключения госпрограмм из-под надбавок, сказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова журналистам. По таким кредитам заемщикам с ПДН не выше 60% надбавки могут не применяться, если с 1 июня первоначальный взнос составляет не меньше 20%, а с 1 января 2024 г. – не меньше 30%.