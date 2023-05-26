Больше половины ипотеки выдается с низким первоначальным взносом

Больше половины ипотеки выдается с низким первоначальным взносомЦБ продолжит охлаждать этот сегмент кредитования
Банк России отмечает высокий спрос на кредиты для приобретения жилья с низким первоначальным взносом (до 20%). Доля такой ипотеки сохраняется на уровне больше 50% от всех выданных ссуд по итогу I квартала 2023 г., следует из обзора финансовой стабильности ЦБ. В январе - марте банки предоставили ипотечных кредитов на 1,3 трлн руб., сообщал ранее ЦБ. Таким образом, около 660 млрд из них было выдано с низким первоначальным взносом.
Впервые доля ипотеки с низким первоначальным взносом превысила 50% в IV квартале 2022 г., когда оказалась на уровне 53%, кварталом ранее она составляла 48%.
В сегменте новостроек доля таких кредитов в I квартале 2023 г. оказалась еще выше – 66%. Хотя тремя месяцами ранее этот показатель составлял 69%. Эта тенденция связана в том числе с увеличением доли кредитов по программам господдержки, где первоначальный взнос может быть 15% (кроме сельской ипотеки), говорится в обзоре ЦБ.
Заемщики, которые берут ипотеку с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска, неоднократно отмечал Банк России. В случае роста доли таких ссуд в выдачах кредитные портфели банков будут более уязвимы к возможным шокам, объяснял регулятор. Чтобы компенсировать высокие риски заемщика, банки повышают ставки по ипотеке и увеличивают ее срок – в итоге кредит обходится дороже.
Меры борьбы
Банк России вводит регуляторные меры для поддержания стандартов кредитования на приемлемом уровне и учета рисков, связанных с завышением стоимости жилья.
С 1 декабря 2022 г. по кредитам на новостройки с первым взносом не более 10% регулятор установил «запретительную» надбавку в размере 200%. Эта мера ограничила распространение ипотеки без первоначального взноса, отметил ЦБ в докладе. С 1 мая заработали надбавки по ипотеке на новостройки, в том числе в течение года после их ввода в эксплуатацию. Это необходимо, чтобы банки формировали адекватный рискам запас капитала для кредитов с небольшим первоначальным взносом (10–30%).
Надбавки не применяются для ипотеки по госпрограммам, если показатель долговой нагрузки (отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу, ПДН) меньше 60%. Но в связи с ростом доли кредитов с низким первоначальным взносом ЦБ решил ввести еще один критерий для исключения госпрограмм из-под надбавок, сказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова журналистам. По таким кредитам заемщикам с ПДН не выше 60% надбавки могут не применяться, если с 1 июня первоначальный взнос составляет не меньше 20%, а с 1 января 2024 г. – не меньше 30%.
«Таким образом, большая часть кредитов будет подпадать под надбавки в том случае, если у них низкий первоначальный взнос», – отметила Данилова. Надбавками ЦБ хочет дестимулировать такие рисковые кредиты. «Исторически мы видели гораздо более низкие доли с низким первоначальным взносом. Надеемся, что банки увидят наш сигнал и скорректируют свои практики», – резюмировала она.