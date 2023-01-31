Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики
Президент России Владимир Путин по итогам декабрьского очного заседания большого Госсовета, посвященного молодежной политике, поручил разработать Стратегию реализации молодежной политики в РФ на период до 2030 г. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ разработать совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Молодежная политика» Стратегию реализации молодежной политики в РФ на период до 2030 г. с учетом положений Стратегии национальной безопасности РФ и национальных целей развития РФ на период до 2030 г. и утвердить указанную Стратегию реализации молодежной политики», – говорится в сообщении.
Поручение необходимо выполнить до 1 декабря этого года.
Кабмину также поручено подготовить предложения по госпрограмме, направленной на создание условий для эффективной самореализации молодежи. Речь идет, в частности, о поддержке волонтерства, обеспечении функционирования системы патриотического воспитания граждан, поддержке детских и молодежных общественных объединений и др. Кроме того, правительство должно подготовить изменения в Долгосрочную программу содействия занятости молодежи, направленные на:
содействие получению россиянами 14-18 лет трудового опыта для выбора дальнейшего карьерного пути;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование молодежи;
содействие развитию предпринимательской инициативы у молодежи;
стимулирование работодателей к найму молодых сотрудников.
Кроме того, правительству поручено подготовить предложения и по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи. Минобрнауки, в свою очередь, должно к 1 августа разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс (модуль) «Основы российской государственности».
Необходимость введения этого курса Путин объяснял тем, что молодежь после начала СВО «попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении». «Ведомости» писали 3 ноября о том, что курс разрабатывается под кураторством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.