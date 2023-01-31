Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики

«Правительству РФ разработать совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Молодежная политика» Стратегию реализации молодежной политики в РФ на период до 2030 г. с учетом положений Стратегии национальной безопасности РФ и национальных целей развития РФ на период до 2030 г. и утвердить указанную Стратегию реализации молодежной политики», – говорится в сообщении.