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Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики

Ведомости

Президент России Владимир Путин по итогам декабрьского очного заседания большого Госсовета, посвященного молодежной политике, поручил разработать Стратегию реализации молодежной политики в РФ на период до 2030 г. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ разработать совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Молодежная политика» Стратегию реализации молодежной политики в РФ на период до 2030 г. с учетом положений Стратегии национальной безопасности РФ и национальных целей развития РФ на период до 2030 г. и утвердить указанную Стратегию реализации молодежной политики», – говорится в сообщении.

Поручение необходимо выполнить до 1 декабря этого года.

Кабмину также поручено подготовить предложения по госпрограмме, направленной на создание условий для эффективной самореализации молодежи. Речь идет, в частности, о поддержке волонтерства, обеспечении функционирования системы патриотического воспитания граждан, поддержке детских и молодежных общественных объединений и др. Кроме того, правительство должно подготовить изменения в Долгосрочную программу содействия занятости молодежи, направленные на:

  • содействие получению россиянами 14-18 лет трудового опыта для выбора дальнейшего карьерного пути;

  • профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование молодежи;

  • содействие развитию предпринимательской инициативы у молодежи;

  • стимулирование работодателей к найму молодых сотрудников.

Кроме того, правительству поручено подготовить предложения и по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи. Минобрнауки, в свою очередь, должно к 1 августа разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс (модуль) «Основы российской государственности».

Необходимость введения этого курса Путин объяснял тем, что молодежь после начала СВО «попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении». «Ведомости» писали 3 ноября о том, что курс разрабатывается под кураторством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Ранее по теме: Пресс-конференция Путина после заседания Госсовета. Главное

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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