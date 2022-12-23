Путин предложил ввести в вузах «Основы российской государственности»Члены Госсовета попросили создать нацпроект по молодежной политике
Первое очное заседание Госсовета за три года президент Владимир Путин начал с того, что через 10–20 лет достижения молодых людей будут влиять на развитие России. «А их устремления и помыслы <...> будут определять ее будущее», – сказал президент.
Среди предложений, которые перечислил президент, – создание условий для прохождения практики в волонтерских центрах и благотворительных фондах, организация подразделений Росмолодежи во всех регионах к 2024 г. (сейчас они есть в 40 из 89 субъектов).
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