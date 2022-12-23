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Путин предложил ввести в вузах «Основы российской государственности»

Члены Госсовета попросили создать нацпроект по молодежной политике
Елена Мухаметшина
Вице-премьер Татьяна Голикова, министры, губернаторы новых и старых регионов выслушали и высказали предложения по улучшению жизни молодежи / Евгений Разумный / Ведомости

Первое очное заседание Госсовета за три года президент Владимир Путин начал с того, что через 10–20 лет достижения молодых людей будут влиять на развитие России. «А их устремления и помыслы <...> будут определять ее будущее», – сказал президент.

Среди предложений, которые перечислил президент, – создание условий для прохождения практики в волонтерских центрах и благотворительных фондах, организация подразделений Росмолодежи во всех регионах к 2024 г. (сейчас они есть в 40 из 89 субъектов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных