В Ленобласти задержали организаторов незаконной миграции

Как отмечается, злоумышленники действовали с апреля 2021 г. по июнь 2022 г. Иностранцы, получая фиктивные приглашения на лечение от подконтрольных преступникам медицинских организаций, указывали заведомо ложные цели визита в Россию. У подозреваемых провели обыски, в ходе которых изъяли наличные, технику и документы, являющиеся уликами по этому делу. По данным следствиям, главарь преступной группы приобрел недвижимость в Юго-Восточной Азии для легализации доходов.