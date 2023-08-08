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Общество

В Ленобласти задержали организаторов незаконной миграции

Ведомости

Российские пограничники при поддержке Росгвардии пресекли деятельность преступной группы, оформлявшей фиктивные приглашения на лечение иностранцам для легализации их въезда в Россию, сообщило погрануправление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В рамках уголовного дела об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) задержаны 15 человек, приводит сообщение ТАСС. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Как отмечается, злоумышленники действовали с апреля 2021 г. по июнь 2022 г. Иностранцы, получая фиктивные приглашения на лечение от подконтрольных преступникам медицинских организаций, указывали заведомо ложные цели визита в Россию. У подозреваемых провели обыски, в ходе которых изъяли наличные, технику и документы, являющиеся уликами по этому делу. По данным следствиям, главарь преступной группы приобрел недвижимость в Юго-Восточной Азии для легализации доходов.

В июле ФСБ сообщила о задержании руководителей и работников частной клиники, выдававших гражданам Украины фиктивные справки-приглашения, по которым для прохождения лечения в Московскую область въехали 150 человек. На самом деле эти граждане Украины не нуждались в лечении или обследовании. Справки-приглашения они использовали для постановки на миграционный учет в Московской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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