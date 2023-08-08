В Ленобласти задержали организаторов незаконной миграции
Российские пограничники при поддержке Росгвардии пресекли деятельность преступной группы, оформлявшей фиктивные приглашения на лечение иностранцам для легализации их въезда в Россию, сообщило погрануправление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В рамках уголовного дела об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) задержаны 15 человек, приводит сообщение ТАСС. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Как отмечается, злоумышленники действовали с апреля 2021 г. по июнь 2022 г. Иностранцы, получая фиктивные приглашения на лечение от подконтрольных преступникам медицинских организаций, указывали заведомо ложные цели визита в Россию. У подозреваемых провели обыски, в ходе которых изъяли наличные, технику и документы, являющиеся уликами по этому делу. По данным следствиям, главарь преступной группы приобрел недвижимость в Юго-Восточной Азии для легализации доходов.
В июле ФСБ сообщила о задержании руководителей и работников частной клиники, выдававших гражданам Украины фиктивные справки-приглашения, по которым для прохождения лечения в Московскую область въехали 150 человек. На самом деле эти граждане Украины не нуждались в лечении или обследовании. Справки-приглашения они использовали для постановки на миграционный учет в Московской области.