Защита обжаловала приговор основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене

26 июля Мосгорсуд признал Сачкова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, ему назначены ограничение свободы на один год и штраф в размере 500 000 руб. По версии следствия, в 2011 г. Сачков, действуя по заданию иностранной разведывательной службы, собрал и передал ее представителям сведения, составляющие гостайну. Свою вину Сачков не признал.