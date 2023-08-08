Защита обжаловала приговор основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене
Защита основателя компании Group-IB (сейчас – F.A.C.C.T.) Ильи Сачкова подала жалобу на решение Мосгорсуда, который приговорил его к 14 годам лишения свободы по делу о госизмене. Об этом «Ведомостям» сообщил его адвокат Сергей Афанасьев.
По словам Афанасьева, рассмотрение ожидается не раньше середины осени, точная дата может стать известна в конце августа.
26 июля Мосгорсуд признал Сачкова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, ему назначены ограничение свободы на один год и штраф в размере 500 000 руб. По версии следствия, в 2011 г. Сачков, действуя по заданию иностранной разведывательной службы, собрал и передал ее представителям сведения, составляющие гостайну. Свою вину Сачков не признал.
После этого защита Сачкова сообщила, что обжалует приговор и обратится к президенту России Владимиру Путину. На следующий день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит обращение защиты, если в нем будет содержаться изложение позиции.