В Нью-Йорке женщину укусила акула
На одном из пляжей Нью-Йорка на женщину напала акула, ее госпитализировали в критическом состоянии, передает ABC News.
Инцидент произошел вечером 7 августа в 17:50 по местному времени (00:50 8 августа мск) на пляже Rockaway в районе Куинс на Лонг-Айленде. Акула укусила 50-летнюю женщину в ногу, спасатели ее вытащили и оказали первую помощь. CNN пишет, что жизни пострадавшей ничто не угрожает.
В департаменте парков и зон отдыха Нью-Йорка отметили, что подобные нападения акул на пляже Rockaway «крайне редки». В настоящее время пляж закрыт. Вертолеты патрулируют прибрежную зону для поиска акул, однако пока они не обнаружили ни одной.
Это не первое нападение акул на человека в окрестностях Лонг-Айленда этим летом. В начале июля в Нью-Йорке произошла серия из пяти нападений. Тогда за два дня от укусов пострадали двое подростков и трое взрослых в возрасте от 47 до 49 лет. Все пострадавшие получили травмы, не угрожающие жизни.
8 июня генконсульство России в Хургаде сообщило о гибели россиянина в результате нападения акулы на пляже Dream Beach. Сообщалось, что погибшим мог быть мужчина 23 лет из Архангельской области. Он проживал в Египте несколько месяцев. В генконсульстве России в Хургаде тогда призвали российских туристов сохранять бдительность в воде и руководствоваться правилами и запретами египетских властей, соблюдать сигналы от береговой охраны к выходу на сушу.