В Нью-Йорке женщину укусила акула

8 июня генконсульство России в Хургаде сообщило о гибели россиянина в результате нападения акулы на пляже Dream Beach. Сообщалось, что погибшим мог быть мужчина 23 лет из Архангельской области. Он проживал в Египте несколько месяцев. В генконсульстве России в Хургаде тогда призвали российских туристов сохранять бдительность в воде и руководствоваться правилами и запретами египетских властей, соблюдать сигналы от береговой охраны к выходу на сушу.